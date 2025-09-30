落實2050淨零轉型 卓榮泰重申面對核能3原則

行政院長卓榮泰30日率同相關部會首長，赴立法院出席施政報告並備質詢。他表示，今年開始，台灣正式實施碳費制度，政府目標堅定、腳步穩健、策略靈活地落實2050淨零轉型的願景。另面對核能議題，政府會秉持「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」三個原則，維持保持開放的態度。

卓榮泰說，為達成「2050淨零轉型」的目標，政院已於今年5月核定「第三期溫室氣體階段管制目標」，2030年溫室氣體淨排放量減量目標，從原2022年發布國家自定貢獻之「較基準年（2005年）減量24±1%」，提升為「減量28±2%」。

卓榮泰提到，同時2030年電力排放係數的目標定為每度電0.319公斤二氧化碳當量的目標，作為我國未來5年減碳行動依據。

卓榮泰也說，我國將於今年底提出2035年國家自定貢獻（NDC3.0），期透過強化落實社會溝通，搭配台灣總體減碳行動計畫，達成國家減碳新目標。

他表示，為確保穩定供電，滿足用電需求，政府同步規劃新增燃氣機組，今年預計有台電公司大潭電廠7號機、興達電廠燃氣新1號機及民營森霸3號機等機組共逾331萬瓩上線，遠大於核三廠2號機95萬瓩的三倍之多。

他指出，興達電廠燃氣新2號機火警事故後，新1號機已完成安全檢查，並經高雄市政府審查同意啟動；新2號機尚在調查停機中，未來同樣會提報高雄市政府同意後恢復進行試運轉。

卓榮泰表示，政府知道社會對於能源多元選擇的期待，面對核能議題政府會秉持「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」三個原則，未來新核能技術如能符合上述條件，政府也會保持開放的態度。

卓榮泰說，我國近年透過能源轉型、節能推動、製程改善等三大努力，能源效率年均改善率已達5.1%，提前達成第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）倡議全球能效提升4%之目標。

他也說，2030年前要積極以氣代煤，並布局前瞻減碳技術，推動風電、太陽能光電、水力發電與深層地熱等多元綠能，布局科技儲能、深度節能及韌性電網等前瞻減碳技術。

他表示，自去年啟動二次能源轉型，政府即以發展多元綠能為首要任務，並鼓勵深度節能，透過「深度節能推動計畫（2024至2027年）」，持續提升能源使用效率，4年投入353億元，可促進節電206億度，並帶動節能投資3,266億元。

卓榮泰指出，今年開始，台灣正式實施碳費制度，政府目標堅定、腳步穩健、策略靈活地落實2050淨零轉型的願景，和全球一起追求永續成長、繁榮發展。

卓榮泰提到，台灣有得天獨厚發展離岸風電的地理環境及條件，去年台灣單年離岸風電新增併網量高達1.783 GW，為全球民主國家之首，累積裝置容量達3.04 GW名列全球第5，約可供274.7萬家庭1年用電。

他說，截至今年9月中，全國離岸風機共455座，累積裝置容量達4.18 GW；此外，截至今年8月，我國太陽光電累積裝置容量已達15 GW（屋頂型9.6GW、地面型5.4GW）。

他也說，為加速推動太陽光電設置，政府自今年起4年投入40.8億元，推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，預計將新增1.2 GW屋頂型光電設置量，穩健朝向2026年太陽光電20 GW目標邁進，期能達成 2026年國家綠能發電占比達20%的目標。

