與台辦科學會議 薩克森邦政府：薩台合作成信任故事

德國薩克森邦與台灣首場科學會議今天登場，薩克森邦邦長克里契麥表示，薩克森邦與台灣有相似晶片產業歷史，如今已成歐洲晶片產業據點。薩克森邦科學部長根可夫則指出，薩台合作已是信任及進步的故事，盼未來在先進晶片能再攜手。

德國薩克森自由邦駐台科技辦事處今天在台北首次舉行「德國薩克森–台灣科學會議：半導體產業的永續展望」，薩克森邦邦長克里契麥（MichaelKretschmer）首次訪台並出席會議，薩克森邦科學部長根可夫（Sebastian Gemkow）、國科會副主委陳炳宇以及學界人士與會。

克里契麥於開幕致詞時表示，這場在台灣舉辦的會議將會在德勒斯登（Dresden）登場的系列會議一環，期盼能將匯聚各國青年，共同就氣候變遷、流行疾病以及數位化等挑戰與因應進行交流。

薩克森邦是台積電德勒斯廠的所在地，克里契麥談及，薩克森邦與台灣有相似歷史，薩克森邦建立晶片產業，並培養人才、工程師，如今已發展成歐洲晶片產業的重要據點。相信晶片以及微電子學不僅是應對挑戰的方式，也能吸引世界年輕人投入此產業，這有助於提高效率。

根可夫於致詞時說明，台灣和薩克森邦在晶片領域的專業世界聞名，雙邊合作的促成不僅是基於在科技進步上的共同利益，也是對創新的共同信念以及對知識的追求、科學合作的意願。

根可夫強調，對薩克森邦而言，與台灣合作已成為信任以及進步的故事，很驕傲台灣最大企業台積電選擇投資薩克森邦，這不僅是對薩克森邦經濟的信心展現，也是當地教育領域的趨勢。

陳炳宇則解釋，台灣決心發展更加節能的科技，這反映出台灣對推促永續的意願，因此這場會議聚焦半導體的永續展望，相信雙邊共同優勢將在此領域促成具開創性的解方。

「德國薩克森–台灣科學會議：半導體產業的永續展望」場邊同時舉行記者會，由根可夫帶領台灣與德國雙方學界代表出席。

被問及薩克森邦與台灣的進一步合作，包括在先進製程領域。根可夫指出，相信數年後可以有先進晶片以及車用晶片的合作，尤其未來每輛汽車所需要的晶片數量將增加；雙邊仍有合作潛力，但目前致力把藍圖落實並提供示範。

根可夫也提到，雖然目前AI先進晶片的需求多在美國，而非歐洲，這當然是問題，也當然希望能創造需求，德國聯邦政府正提供AI超級工廠設置的誘因，屆時薩克森邦將會需要其他半導體生產線，薩克森邦已準備好了。

台積電與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）合資設立的歐洲半導體製造公司（歐機電，ESMC），去年8月在德國德勒斯登（Dresden）舉行動土典禮，預計2027年投產，生產28至12奈米成熟製程晶片，供應歐洲汽車與工業市場。

