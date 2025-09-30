卓榮泰：2026力推AI新十大建設 加速發展半導體、無人機

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院院長卓榮泰前往立法院進行施政報告。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰30日率同相關部會首長，赴立法院出席施政報告並備質詢。他表示，2026年編列「AI新十大建設」預算311億元，這是未來國家發展的重中之重；另加速全面發展半導體無人機及智慧機器人產業，是行政團隊重點工作之一。

卓榮泰表示，施政方向有關「多元產業，創新經濟」，為奠定台灣邁向繁榮永續發展的根基，2026年度中央政府總預算，針對AI領域編列「AI新十大建設」預算311億元，這是未來國家發展的重中之重，也是攸關未來人類生活轉型升級的重大工程。

卓榮泰指出，政院已通過《人工智慧基本法》草案，並於今年8月28日送請立院審議，期建構AI發展與應用良善環境，帶動全民智慧生活圈，打造台灣成為人工智慧島，躋升全球AI發展的關鍵推動者。

卓榮泰說，「AI新十大建設推動方案」草案已於行政院經濟發展委員會創新經濟分組顧問會議進行討論，將台灣AI生態系分成三大層面，涵蓋以「智慧應用」升級軟體產業與轉型傳統產業，解決缺工，提供人民便利舒適的AI生活。

卓榮泰表示，方案以「關鍵技術」布局前瞻技術，鋪墊AI及經濟前景；以「數位基磐」打造主權AI展現國力等面向，期在2040年創造15兆元以上產值、50萬個就業機會，及建置3個國際級實驗室。

他提到，為加大投資AI產業力道，政府推動「加強投資AI新創實施方案」，自今年起為期10年，提供100億元進行AI新創投資，以公私協力方式找到好標的，並透過算力、資料、人才、行銷、資金五大政策工具，讓數位經濟產業成為下個兆元產業。

卓榮泰強調，加速全面發展半導體、無人機及智慧機器人產業是行政團隊重點工作之一。在半導體方面，將致力協助廠商發展先進製程與封裝，穩固我國晶圓代工、IC設計及封裝測試等三大領域的領先地位，並積極發展材料及設備，預計至2028年新增產值2.6兆元。

他說，台灣從過去以高科技製造為主的產業模式，進入到科技應用時代，目前無人機主要應用在農業、環保、醫療、救災等領域。

他也說，為實現我國無人機產業產值在2030年達到400億元的目標，提升無人機核心技術自製率、銜接整合軍用商規無人機關鍵技術與開發反制系統，以及打造無人機產業聚落，是發展無人機產業的三要件。

卓榮泰表示，政府已成立「無人機海外商機聯盟」，連結國際市場，並將與產業界共同打造無人機國家隊，增強台灣無人機產業實力。

卓榮泰指出，智慧機器人是人工智慧導入實體世界的重要載具，也是台灣科技產業下一階段的重要發展方向，面對人口結構快速變化，智慧機器人將是解決勞動力短缺和高齡照護需求的重要解方。

他說，政院已於今年7月核定「智慧機器人產業推動方案（2026至2029年）」，將透過「關鍵技術布局」、「產業生態系建立」、「資安、標準及法規制定」、「人才培育及應用推廣」等策略，來達到「系統創新」、「產值提升」、「社會普及」三大目標。

卓榮泰表示，為把握契機，布局次世代通訊產業，政院已於今年8月核定「次世代通訊科技發展方案（2025至2030年）」，6年內透過「促進關鍵應用服務落地」、「建構實驗網、加速技術研發與試煉」及「強化產業生態系與跨部門協作三大推動策略，並搭配「第三期國家太空科技發展長程計畫（2019至2031年）」，打造以科技驅動產業創新的自主發展架構，深化國際合作，加強我國在全球供應鏈關鍵地位，讓台灣次世代通訊產業具有國際決策影響力。

他指出，為強化台灣在全球供應鏈的關鍵地位，政院已於今年7月核定「五大信賴產業推動方案」，積極發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等五大信賴產業，期讓台灣成為民主陣營不可或缺並受信賴之夥伴，並藉由創新驅動帶動百工百業發展，創造高薪就業，強化國家安全與韌性。

卓榮泰表示，為因應國際經濟情勢變化快速，產業推動數位、淨零雙軸轉型之需求，今年5月7日修正公布《產業創新條例》部分條文，從「人工智慧及節能減碳納入投資抵減」、「增加新創募資機會」及「避免關鍵技術外流」三大面向進行修正。

他提到，並延長智慧機械、5G、資安等投資抵減施行期間至2029年底，期能加大投資新創事業力道，鼓勵產業擴大投資及提升競爭力。

他說，在促進中小微企業的多元振興方面，政府自今年起投入116億元，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，以「3策略、3配套、1窗口」，幫助中小微企業落實「數位轉型」、「淨零轉型」及「通路發展」。

他也說，同時也提供30人以下中小微企業員工數位培訓補助與貸款優惠、租稅優惠及為員工加薪獲得額外信保機制等3項配套措施，並建立「馬上辦服務中心」作為單一窗口，以最簡便、直接的方式提供協助。

卓榮泰表示，為提升台灣成為國際資產重要樞紐，「亞洲資產管理中心高雄專區」已於今年7月正式揭牌，計畫以「2年有感、4年有變、6年有成」為階段性目標，積極推動多項金融措施，高雄專區是打造台灣成為亞洲資產管理中心的關鍵起點，加速吸引海外資金與專業人才回流。

卓榮泰提及，並將以「業務創新、資金流動、人才匯聚」為核心，擴大我國資產管理市場的深度與廣度，開啟國際金融市場新的里程碑。

AI 卓榮泰 無人機 半導體

