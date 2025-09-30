林右昌：黃國昌握權力資源 跟監綠營對台灣民主極大傷害

民進黨前秘書長林右昌今天臉書表示，鏡週刊報導民眾黨主席黃國昌指揮狗仔，全面跟監跟拍以民進黨為主的政治人物，這件事情之所以嚴重，對台灣民主政治產生極大傷害，是因為黃國昌現在的身份很特殊，他不但握有龐大的權力與資源，也有很大的社會影響力，可以影響國家的未來。

林右昌指出，這群狗仔也曾經在大罷免期間，跟監、跟拍過他，對於會被跟監跟拍，他其實並沒有太多驚訝；因為，民進黨的政治人物被跟監跟拍，從國民黨戒嚴時代至今，也不算什麼新鮮事。

林右昌說，但黃國昌的第一個身份，是現任的立法委員。在一般身份上，立委是民意代表、是公職人員，但並不是行政體系的公務員。但因為立委也握有很大的權力，可以制定法律、審查預算、影響政策；當涉及法律責任時，在部份法律中也會被視同公務員，並加重規範，以避免權力被濫用。

林右昌表示，黃國昌的第二個身份，他是現任台灣民眾黨黨主席，在今年2月份才以96.11%的超高得票率當選，而台灣民眾黨是以強調法治、人權、公開透明為自許的政黨。現在民眾黨黨主席爆發涉入跟監跟拍的政治醜聞，盡管黃國昌還是問A回B，否認辯解，但社會大眾心中也自有一把尺。大家都在看，看民眾黨的黨員和黨公職，是否能容許他們的黨主席涉入這種跟監偷拍的事情。如果用過去黃國昌自己的話，應該會說，「太離譜了，真的太離譜了。」

商品推薦