黃國昌遭爆養狗仔跟監 陳時中：揭弊為名行抹黑之實不應該
民眾黨主席黃國昌遭爆指揮狗仔集團跟拍政治人物，其中包括當時參選台北市長候選人、行政院政委陳時中。陳時中今受訪說，若以揭弊為名卻侵犯隱私、行抹黑之實，謀取個人政治利益，這樣行徑不應該；至於是否採取法律行動，陳時中說，再看看，調查仍在進行，應等真相釐清之後再做定論。
陳時中今受訪說，若以揭弊為名卻侵犯隱私、行抹黑之實，謀取個人政治利益，這樣的行徑不應該，這種行徑與單純爆料並無差別，兩者都屬於同一層次的抹黑手段。
至於是否採取法律行動，陳時中則回應再看看，相關調查仍在進行，應等真相釐清之後再做定論。
