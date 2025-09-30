黃國昌遭爆養狗仔跟監 陳時中：揭弊為名行抹黑之實不應該

民眾黨主席黃國昌遭爆指揮狗仔集團跟拍政治人物，其中包括當時參選台北市長候選人、行政院政委陳時中。陳時中今受訪說，若以揭弊為名卻侵犯隱私、行抹黑之實，謀取個人政治利益，這樣行徑不應該；至於是否採取法律行動，陳時中說，再看看，調查仍在進行，應等真相釐清之後再做定論。

