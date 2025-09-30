快訊

黃國昌遭爆養狗仔跟監 陳時中：揭弊為名行抹黑之實不應該

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院政務委員陳時中。本報資料照片
民眾黨主席黃國昌遭爆指揮狗仔集團跟拍政治人物，其中包括當時參選台北市長候選人、行政院政委陳時中。陳時中今受訪說，若以揭弊為名卻侵犯隱私、行抹黑之實，謀取個人政治利益，這樣行徑不應該；至於是否採取法律行動，陳時中說，再看看，調查仍在進行，應等真相釐清之後再做定論。

陳時中今受訪說，若以揭弊為名卻侵犯隱私、行抹黑之實，謀取個人政治利益，這樣的行徑不應該，這種行徑與單純爆料並無差別，兩者都屬於同一層次的抹黑手段。

至於是否採取法律行動，陳時中則回應再看看，相關調查仍在進行，應等真相釐清之後再做定論。

陳時中 法律 隱私

