卓榮泰施政報告提「3個重建」 邀韓國瑜攜手重建社會信任

行政院長卓榮泰今天赴立法院施政報告時提出「產業布局、災區復原、社會信任」等的三項重建。他也承諾，會努力用更多協商合作化解政治上的不信任，並邀立法院長韓國瑜合作建立新的全社會信任。

針對產業相關布局，卓揆說，預估今年國家經濟成長率仍會高達4.45％、GDP達27兆，並證實我談判團隊在美進行最後階段關鍵性對話，也提及在五大信賴產業、AI發展、減稅負、擴大內需等規劃；此外，日前最低工作拍板調高，卓透露再過一年，最低工資將達3萬元。

今日施政報告開始前，立法院長韓國瑜對花蓮堰塞湖洪災事件表達慰問，感謝投入救災復健的軍警、義消、志工及熱心民眾，現場官員、立委亦起身為往生者默哀。卓也向家屬、傷患表達關心，除了全力復原災區之外，同時展開必要檢討與責任追求，才對得起所有受難國人。

卓榮泰說，他很欣慰，丹娜絲颱風後，韓院長多次召開朝野協商，快速通過風災特別條例及特別預算，也能參酌用在花蓮災後重建，而韌性特別條例修正、今年度追加預算也在此氣氛下，達到行政立法兩院共同追求目標，未來還有明年度總預算、對財劃法的新構想及優先法案，盼合作克服難關。

他接續提出「產業布局、災區復原、社會信任」三項重建計畫，並提及美國對等關稅後，中央提出各項產業支持方案，並納入韌性特別條例及預算，盼立法院快速支持，達到立足台灣、布局全球，其次是漫長的災區復原重建，還給居民正常生活。

卓榮泰話鋒一轉，當立法院討論立法院職權行使法、財劃法及中央政府總預算，「我個人認為，都是基於一種對行政院不信任的感覺」，他會努力用更多協商合作化解不信任，除了政治上的不信任。

他舉例，更痛心的是，比如颱風來襲台電人員坐在路邊吃便當，感人畫面卻招致批評曲解，賴總統在國家演練日到蘭陽女中，女同學拍照後卻遭受不必要責難，甚至非常難聽的指責，到災區救災，一雙皮鞋、一個動作都能拿來跨大扭曲，這是社會的不信任，缺少正面思考及理性空間。

他也邀韓院長攜手合作，共同建立新的全社會信任，「用信任紮根、良善重建的期許，在以後每個事件培養彼此之間的信任」，任何社會重建的一小步，都會是國家向前邁進的一大步，在國家利益、民主憲政基礎下，為中華民國台灣永續生存，不放棄任何合作契機。

