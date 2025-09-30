快訊

台美晶片五五分？總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國商務部長盧特尼克喊出台美晶片產能各半更能保護台灣安全。（路透）
美國商務部長盧特尼克喊出台美晶片產能各半更能保護台灣安全。（路透）

美國商務部長盧特尼克喊出台美晶片產能各半更能保護台灣安全。總統府前發言人Kolas Yotaka透過臉書表示，警報6個月前早已響起，關稅不是突然出現的，這也是一種經濟堰塞湖。

Kolas Yotaka表示，盧特尼克的發言不意外，美方擅長極限施壓把對方逼到牆角，用矽盾打台灣的動點；這看來是刻意安排的訪問，更像是一種宣布，過去台灣談判團隊沒說的，盧特尼克都講了。

Kolas Yotaka稱，盧特尼克徹底翻轉「矽盾」的論述，改為台灣若要美國保護，晶片就要美國製；美國至少要分掉台灣一半市占率；且自詡生意人的盧特尼克，不會做虧本生意，對台灣的要求勢在必行。

Kolas Yotaka說，「我認為核心技術必須留在台灣。另為保護不得不去的台灣廠商，台灣必須向美國談判有利的租稅協定，稅務豁免，台美公平分潤，才能把傷害降到最低。」

民進黨立委陳冠廷表示，台灣的優勢來自完整的聚落效應，從人才、供應鏈、上下游基礎設施到經驗累積，這些在美國本土短時間內是無法複製的。

陳冠廷指出，對美國來說，真正的保障不只是增加本土產能，而是確保台灣的政治穩定與安全嚇阻。只有在安全可靠的環境中，台灣才能持續生產世界上最高效益、最高良率的半導體，這比美國自己重建成本高昂、缺乏聚落的產能更具戰略與經濟意義。

陳冠廷表示，美國若要強化整體供應鏈，最佳方式就是與台灣形成互補，而不是把資源投入在難以複製的環境。

陳冠廷指出，台灣的價值，不只是因為有矽盾的存在，而是因為台灣能在穩定安全的環境中，持續生產全世界最先進、最高良率的半導體；這種可靠性才是美國與全球最終所依賴的，若缺乏穩定的政治環境及有效的安全嚇阻，美國即使在本土增加產能，也無法真正獲得經濟效益，確保台灣的安全，就是確保美國的利益，也是代價最小的方案。

