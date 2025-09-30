聽新聞
率領談判團隊 卓榮泰證實：鄭麗君正在和美方進行最關鍵實體性磋商
行政院長卓榮泰今天在立法院表示，行政院副院長鄭麗君長期以來率領談判團隊，和美方進行直接溝通已經好幾次，現在也在進行最關鍵的實體性磋商。
卓榮泰今天赴立院進行施政報告並備質詢，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱質詢時表示，有注意到鄭麗君今天請假未列席，到哪去了？卓揆說，也可以算是一個任務，鄭麗君現在率談判團隊，在與美方進行最關鍵的實體性磋商，並指出，「你明天就會看到她了」。
