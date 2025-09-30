台中2026人均統籌款六都第五？ 盧秀燕：不知為何對台中這樣子

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中人均統籌分配款從六都第四，明年退步到六都第五，盧秀燕表示，前瞻與統籌分配款都比其他縣市少，「不知道為什麼對台中這樣子？」記者余采瀅／攝影
台中人均統籌分配款從六都第四，明年退步到六都第五，盧秀燕表示，前瞻與統籌分配款都比其他縣市少，「不知道為什麼對台中這樣子？」記者余采瀅／攝影

台中市府今針對新版「財政收支劃分法」提出專案報告，國民黨議員楊大鋐質疑，台中是第二大城，但台中人均統籌分配款從今年六都第四，明年退步到六都第五，直言「對台中非常不公平！」盧秀燕表示，前瞻與統籌分配款都比其他縣市少，「不知道為什麼對台中這樣子？」

楊大鋐說，2025年台中市人均統籌分配款為1萬5588元，六都第四，但2026年卻僅有2萬5905元，反而退步至六都第五。他痛批，中央的分配方式使台中財政雪上加霜，嚴重影響城市發展，直言「這對台中非常不公平！」

楊大鋐也說，台中市2025年核定補助案件數量與經費都有減少，案件從126件縮減至111件，經費從26.75億元降至19.52億元，整體減少7.23億元，包括建設補助類減少3.43億元、交通建設類減少2.54億元，以及公共建物及設施類再減少1.138億元。他質疑，在2026年正值台中多項重大建設經費需求高峰期時，市府該如何因應？

民進黨議員陳淑華批評，2026年中央分配給地方稅款高達8841億，全國比今年增加了4165億，增加高達89%。台中市獲配741億、增加了295億。市府報告也說明年中央挹注台中的財源高達1113億。「這麼多錢，盧市長不會做事情，卻在那邊誤導、卸責甩鍋，如果不會做事情就下台」。

盧秀燕表示，台中是六都第二大城，每年上繳中央2500億，台中雖然統籌分配款增加741億，但各縣市都增加，不只有台中增加，結果台中增加比例是最少，且台中統籌分配款人均獲配反而掉了一名，從今年六都第四，掉到明年第五名。

盧秀燕說，台中市今年遭中央「倒扣」250億元，桃園、高雄、台南市，城市比台中小，人口也比台中少，統籌分配款人均獲配卻比台中高，就好比這兩年的前瞻預算，台中比高雄就少了1000億，「我不知道為什麼對台中這樣子？」台中人會冷暖自知。

台中市 對台 盧秀燕

