針對關稅衝擊 卓榮泰：談判團隊正在美國進行最後階段關鍵性談話

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院院長卓榮泰前往立法院進行施政報告。記者季相儒／攝影
行政院院長卓榮泰前往立法院進行施政報告。記者季相儒／攝影

台灣暫行對等關稅稅率20%上路近2個月，美國商務部長盧特尼克昨天重申將與台灣達成貿易協議，值此關鍵時刻，本報掌握，行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮日前悄悄赴美展開第五輪實體磋商，行政院長卓榮泰30日表示，「談判團隊正在美國進行最後階段關鍵性的談話」。

立法院會今邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席施政報告，並備質詢。

針對台美關稅談判，卓榮泰指出，今年4月初，美國提出新的關貿政策之後，全球進入後關稅時代秩序重新調整時代，台灣也不例外，雖然我國有堅韌且優良的經濟體質，預估今年國家經濟成長率仍會高達4.45％、GDP達27兆，這是我們的優勢和體質，但仍要快速調適，後關稅時代對產業的適應能力，「談判團隊正在美國進行最後階段關鍵性的談話」，希望秉持過去所說，維護國家利益、維護產業利益、維護國人健康及糧食安全四大原則，爭取對國家、產業最有力的最終結果，但尚在積極努力當中。

卓榮泰表示，針對關稅衝擊，政府已提出各項產業支持方案，就支持產業、安定就業、照顧民生及強化韌性四方向，也在韌性特別條例、特別預算，祈求立法院快速、全力支持，達到立足台灣、布局全球，行銷全世界的經濟日不落國的想法。

儘管府院昨未證實鄭麗君赴美談判，但卓榮泰此言等於證實我談判團隊正在美國，立法院稍早也宣讀，鄭麗君、楊珍妮因公請假，未能到場。

