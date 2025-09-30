聽新聞
0:00 / 0:00
預言將與謝龍介再戰第6回 陳亭妃：已贏5次選戰
民進黨立委陳亭妃今天接受CNEWS匯流新聞網政論節目專訪時表示，各政黨已經開始為明年九合一大選布局，目前民進黨台南市長初選，她與林俊憲將各自努力，對於國民黨對手、立委謝龍介，她過去和謝龍介選戰打了5次選戰，5戰全勝，還告贏謝賠了25萬元，有信心贏第6次。
林俊憲積極爭取台南市長黨內初選，日前成立「大山城後援會」，上千名鄉親到場相挺。陳亭妃表示，現在就是各自努力，她也是真切為鄉親服務8年、蹲點8年，全台南37區都已有後援會。
陳亭妃指出，她的後援會在台南風災時，救災發揮很大效果及幫助，沒有停歇過、一直都存在，要讓人民感動。陳亭妃說，台南400年歷史全部執政者都是男性，如果台中可以有媽媽市長，那台南為什麼不能有姊姊市長呢？
陳亭妃表示，她沒結婚沒小孩，所有時間照顧台南，不只將台南當作自己小孩，也代表所有台南的青壯世代，上有老下有小，是世代的夾心餅，願意成為青壯年的支柱。
陳亭妃指出，沒有人的DNA比她更綠，但是她的志工及支持者，許多皆來自於眷村第二代、第三代，原因不為何，就是因為她在台南有做事、是實實在在地深耕。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言