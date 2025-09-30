預言將與謝龍介再戰第6回 陳亭妃：已贏5次選戰

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃今天接受CNEWS匯流新聞網政論節目專訪時表示，各政黨已經開始為明年九合一大選布局，目前民進黨台南市長初選，她與林俊憲將各自努力，對於國民黨對手、立委謝龍介，她過去和謝龍介選戰打了5次選戰，5戰全勝，還告贏謝賠了25萬元，有信心贏第6次。

林俊憲積極爭取台南市長黨內初選，日前成立「大山城後援會」，上千名鄉親到場相挺。陳亭妃表示，現在就是各自努力，她也是真切為鄉親服務8年、蹲點8年，全台南37區都已有後援會。

陳亭妃指出，她的後援會在台南風災時，救災發揮很大效果及幫助，沒有停歇過、一直都存在，要讓人民感動。陳亭妃說，台南400年歷史全部執政者都是男性，如果台中可以有媽媽市長，那台南為什麼不能有姊姊市長呢？

陳亭妃表示，她沒結婚沒小孩，所有時間照顧台南，不只將台南當作自己小孩，也代表所有台南的青壯世代，上有老下有小，是世代的夾心餅，願意成為青壯年的支柱。

陳亭妃指出，沒有人的DNA比她更綠，但是她的志工及支持者，許多皆來自於眷村第二代、第三代，原因不為何，就是因為她在台南有做事、是實實在在地深耕。

