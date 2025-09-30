快訊

小草「上車舞」替阿北加油！被問黃國昌養「狗仔」柯文哲苦笑說：哎唷

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導
柯文哲。圖／聯合報系資料照片

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理吳順民行交互詰問；柯文哲抵達法院時，被問及民眾黨主席黃國昌被踢爆疑指揮「狗仔」跟監政敵一事，他均沒有回應，僅仰頭苦笑，說了一聲「哎唷」。

柯文哲今下午1時50分抵達法院，他一下車面帶笑容和小草握手寒暄，小草還以抖音「上車舞」口號替柯文哲打氣，「文哲哥哥，好帥！好帥好帥好帥！」，但媒體詢問黃國昌日前被爆料2022年起指揮「政治狗仔」對政敵從事監控，柯文哲沒有回應，但露出無奈苦笑的表情，並說「哎唷」。

黃國昌被爆監控綠營政治人物包括民進黨立委王義川、許智傑、前衛福部長陳時中等，黃國昌昨晚直播首度回應，指連假時有私人行程，並指有關報導「穿鑿附會、太誇張」，還嗆聲鏡傳媒才是「最大的狗仔」，今上午也接受媒體訪問回應相關問題。

過往，無論是柯文哲羈押禁見時、獲交保裁定以後，黃國昌皆會在柯出庭時，坐在法庭角落旁聽，並段落式走出法庭詮釋庭審相關內容，然而，據悉，黃國昌今天不會出席旁聽。

沈慶京則比柯文哲早抵達法院，小草也不吝給予支持，大喊「小沈加油！小沈好帥！」

至於今天庭審下午2時許開庭，由應曉薇「被告轉證人」接受柯文哲、沈慶京、吳順民3人的詰問，檢察官預計詰問應女1小時，沈慶京原則上詰問40分鐘，柯文哲詰問時間不定。

依台北地檢署起訴資料，應曉薇涉京華城容積弊案，涉犯違背職務收受賄賂、洗錢罪，犯罪所得5250萬元，檢方認為，應是民意代表，本應恪盡職責、為選民謀最大福祉，臨訟之際竟為脫免刑責而欲自機場出境潛逃，面對司法調查不思悔改，惡性重大。

檢察官為此對應曉薇涉貪汙案情部分求處有期徒刑13年，建議併科罰金3000萬元，褫奪公權10年，並對她涉犯洗錢罪求刑3年6月，建議併科罰金2000萬元。

柯文哲 黃國昌 沈慶京

