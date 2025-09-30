藍轉彎遞出橄欖枝 盼政院補編軍警消預算
國民黨不像去年一樣，將總預算退回程序委員會！國民黨團30日於立法院表決時，原定要將115年總預算退回程序委員會，但在表決前最後一刻撤案，黨團總召傅崐萁呼籲行政院長卓榮泰，一周內要補編列軍人加薪、警消退休金等預算，並參加立法院的朝野協商。
表決前一刻撤案
立法院30日召開院會。國民黨團原提案將115年度中央政府總預算退回程序委員會，將總預算案暫緩列案。對此，現場民進黨立委表達有異議，立法院長韓國瑜隨後宣布進行表決並分發表決卡，民進黨團也在議場放上「顧民生，不能等、總預算，勿杯葛」等標語。
不過在按鈴7分鐘時間過後、進行表決前一刻，國民黨團宣布撤回提案，引起現場綠委掌聲及歡呼。隨後，國民黨團立院總召傅崐萁召開記者會表示，黨團原則上先不將行政院提出的115年的總預算退回程序委員會，但會要求韓國瑜召集院際協商跟朝野協商，對於行政院不尊重立法院三讀通過的相關法律，不依法編列執行深表遺憾。
一周內補編預算
傅崐萁強調，國民黨希望用時間爭取行政院能夠依法行政，對於國會通過的軍人加薪條例和警消相關人員退休金的提升案，還有行政院依法編列115年度，對各縣市一般性補助款相關分配數，都不能依法照國會三讀法律執行，希望再給行政院恢復依法行政的機會。
「也希望卓榮泰身為國家的行政院長，應該依照國家法律，不能違法亂紀。」傅崐萁表示，希望在一周內，卓榮泰能夠透過院際朝野協商，盡快承諾把三讀通過的法案依法落實編列預算，為國人做最大服務跟照顧，這才是全民之福。
