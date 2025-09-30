藍轉彎遞出橄欖枝 盼政院補編軍警消預算

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨原本要封殺115年總預算但後來作罷，黨團要求行政院一周內參與朝野協商，編列軍人加薪與警消退休金的預算。（中央社示意圖）
國民黨不像去年一樣，將總預算退回程序委員會！國民黨團30日於立法院表決時，原定要將115年總預算退回程序委員會，但在表決前最後一刻撤案，黨團總召傅崐萁呼籲行政院長卓榮泰，一周內要補編列軍人加薪、警消退休金等預算，並參加立法院的朝野協商。

表決前一刻撤案

立法院30日召開院會。國民黨團原提案將115年度中央政府總預算退回程序委員會，將總預算案暫緩列案。對此，現場民進黨立委表達有異議，立法院長韓國瑜隨後宣布進行表決並分發表決卡，民進黨團也在議場放上「顧民生，不能等、總預算，勿杯葛」等標語。

不過在按鈴7分鐘時間過後、進行表決前一刻，國民黨團宣布撤回提案，引起現場綠委掌聲及歡呼。隨後，國民黨團立院總召傅崐萁召開記者會表示，黨團原則上先不將行政院提出的115年的總預算退回程序委員會，但會要求韓國瑜召集院際協商跟朝野協商，對於行政院不尊重立法院三讀通過的相關法律，不依法編列執行深表遺憾。

一周內補編預算

傅崐萁強調，國民黨希望用時間爭取行政院能夠依法行政，對於國會通過的軍人加薪條例和警消相關人員退休金的提升案，還有行政院依法編列115年度，對各縣市一般性補助款相關分配數，都不能依法照國會三讀法律執行，希望再給行政院恢復依法行政的機會。

「也希望卓榮泰身為國家的行政院長，應該依照國家法律，不能違法亂紀。」傅崐萁表示，希望在一周內，卓榮泰能夠透過院際朝野協商，盡快承諾把三讀通過的法案依法落實編列預算，為國人做最大服務跟照顧，這才是全民之福。

年金改革讓大學延退教授人數劇增，但有「解除」大學聘不到新進教師的危機嗎？許多大學正面臨龐大的退休壓力，以台大某些學院為例，未來10年有將近半老師達到65歲，而年輕世代念博士的人數比以前少很多，國內教授薪資又遠低於國外，新聘優秀師資相當困難，教師延退可多少減少尋找新師資的時間壓力。某大學一名2年前退休的副教授，今年又被系上請回去兼課。

