遠見公布政治人物好感度 盧秀燕第一、黃國昌吊車尾、賴清德跌幅最大

《遠見》今天公布最新「台灣民心動向調查」，2025年台灣政治人物好感度排名中，8名政治人物打分數，盧秀燕以6.36分居冠，賴清德總統跌幅最大，民眾黨主席黃國昌則吊車尾。調查顯示，在經濟壓力與政治分裂下，民眾展現矛盾心態：既渴望穩定，又深感不滿。全民共識為經濟議題，罷免掛零效應更凸顯社會分裂。

《遠見》9月中進行「台灣民心動向調查」民調，調查以電腦輔助電話訪問調查，樣本規模為1021份。先請受訪民眾由1至10分，幫8名政治人物打分數。調查結果發現，2025年最新的台灣政治人物好感度排名出現兩極化：台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安各以6.36分與6.14分，稱霸冠亞軍，蔣萬安平均分數也進步最多。反觀賴清德總統、行政院長卓榮泰，本次排名分居第5、第7，兩人的好感度分數下滑度，也是前兩高。

7 月起連續兩波罷免都未過關，反映出民意厭倦政治惡鬥。其中，42.8％民眾對罷免結果感到開心、另有34.1％表示失望，兩者差距不到9個百分點。有58.4％的受訪民眾認為，罷免後台灣社會氛圍走向較分裂，而非較團結，僅23.7%覺得更團結。

至於罷免為何全數未通過？調查發現，超過3／4的民眾歸因為台灣內部原因，包括有33.6％民眾希望社會穩定、25.8％認為缺乏正當性，也有16.7％認為是表達對執政黨的不滿，比率遠高過「中國勢力影響」（9.5％）、「不滿意政府在美國關稅談判表現」（6.5％）等外部因素。

綠營政治人物好感度下降， 學者多認為，與罷免之後民眾對執政黨不那麼滿意的民意氣氛有關。調查發現，有48.2％民眾不滿意罷免後執政黨的人事調整。民眾對政治惡鬥的不耐，轉化為對執政黨的高度不滿，也凸顯「穩定」已成為多數人的首要期待。

調查問民眾，「在政府施政中，比起民主與政治程序，我更希望政府優先處理經濟與物價問題？」結果同意占比高達

72.7％。而當國際局勢不穩定時，有65.4％民眾認同台灣內部應該要展現一致立場；面對兩岸情勢，民意則呈「雙軌並行」：既支持加強國防（60.9％），又希望推動交流（54.8％）

調查詢問受訪民眾，罷免過後，政府現在最應該加強哪一方面？依最多可複選3項的結果顯示，「經濟與就業穩定」（55.4％）、「維持兩岸和平」（39.9％）及「加強政府與民眾溝通」（35.5％）分居前三高。此外，「促進政黨對話，降低對立」（32％）、「穩定的社會秩序」（29.6％），則緊追其後。結果再次呼應罷免過後，民眾對政治惡鬥的不耐，也凸顯多數人目前抱持政府對民眾、朝野對話溝通，以及「穩定」的高度期待。

另一方面，當經濟成為全民共識時，問民眾「罷免過後在野黨該扮演何種角色」時，可複選最多3項的調查結果，「監督政府，防止濫權」（51.4％）、「反映民意，表達社會聲音」（45.3％）分居前兩大項目。再進一步問民眾「台灣未來一年最該優先處理的方向為何」時，「經濟」（43.7％）毫無意外地成為壓倒性的共識。

當民眾期待在野黨監督政府、反映民意，且拚經濟優先的情況下，專家學者提醒，考量目前在野黨在國會掌握多數的現實，執政黨必須要多做朝野溝通，化解歧見，攜手朝經濟優先的全民共識前進。 《遠見》今天公布最新「台灣民心動向調查」，2025年台灣政治人物好感度排名中，盧秀燕以 6.36分居冠，賴清德總統跌幅最大，黃國昌則吊車尾。圖／遠見提供

