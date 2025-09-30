地方議長拜會討論助理費問題 藍：務實解決歷史共業

地方議會政府議長聯誼會今天就「有關建請地方民意代表助理費修法相關事宜」，拜會國民黨立法院黨團。國民黨團總召傅崐萁表示，民代助理費的問題日積月累，必須要正視，檢討法律是否有疏漏，立法院必須務實看待，徹底解決歷史共業。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥今天在立法院國民黨團，接見全國地方議會正副議長聯誼會會長、新北市議長蔣根煌、屏東縣議長周典論、宜蘭縣議長張勝德、新竹市議長許修睿一行，就「有關建請地方民意代表助理費修法相關事宜」交換意見。

許修睿表示，現在朝野都有民代涉及助理費的問題，並適用貪污治罪條例偵辦，除刑責外，也背負社會不良觀感，但代議士經選出後，要服務選民都非常辛苦，因為經費也是捉襟見肘，有很多額外的開支，例如要自己租服務處、繳水電費等。

許修睿指出，全國地方議會正副議長聯誼會希望由中央或地方補助的助理費，應列為實質補貼，只要是用於公務上，就不要屬於是貪污，而用貪污治罪條例偵辦代議士，他認為這是非常不公平的事情，所以今天正副議長聯誼會到立法院來向朝野黨團陳情，希望朝野能正視問題。

羅智強表示，民代助理費相關案件幾乎是全國性，擴及層面廣，相關制度是否出現漏洞跟盲點，讓這麼多民代觸法，這可能要去檢視。而正因為很多民代都出現助理費問題後，也出現選擇性辦案的空間，很多法院判決標準也不一致。

羅智強指出，今天地方正副議長點出問題，要如何在法的衡平間，找出最合宜的方式處理民代助理費問題，可以讓朝野政黨好好討論，法制面是否有要注意的地方。

傅崐萁表示，民代助理費的問題日積月累，必須要正視，各級民代有很多被起訴的個案，一個案子叫個案，每個縣市都有已成為通案，因此必須檢討法律是否有疏漏，是否賦予司法有過大的裁量權。過去特別費的爭議已經修正，但助理費遲遲無法務實討論真正的問題。

傅崐萁指出，國民黨團不必憂讒畏譏，遇到真正的問題，就應該解決。既然法律執行上有不合理性，立法院必須務實看待，公開讓全民檢視是否應該修法，徹底解決歷史共業，確保代議士能在沒有任何畏懼的情況下，好好代表人民發聲。

