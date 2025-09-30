快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

黃國昌打破沉默 批鏡週刊並稱台灣容不下揭弊者

中央社／ 台北30日電

針對鏡報新聞網報導民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團多年，黃國昌今天說，由他共同創辦的揭弊暨吹哨者保護協會曾與不同媒體合作，協會對所有弊案皆有核實調查。他批評鏡週刊才是「全國最大養狗仔集團」，並指台灣容不下揭弊者，政媒一體抹黑監督政府的人。

被指控雇用狗仔跟監、偷拍不同立場的政治人物3天之後，黃國昌上午偕民眾黨立院黨團成員舉行「審計長投票意向說明」記者會，並於會後接受媒體聯訪。

媒體詢問黃國昌，是否曾和跟拍人員於台北市安和路二段辦公大樓開會，是否曾透過前中央社記者謝幸恩召集跟拍人員，相關人員薪資是否由吹哨者協會支應，以及近期是否與昨天辭職的謝幸恩聯絡。

黃國昌說，吹哨者保護協會對所有弊案皆核實調查，很多案子是在協會揭弊後，檢調才被逼著去辦，包含im.B弊案、八八會館案、天道盟林口土地案等，這與鏡傳媒養狗仔專門揭人隱私、把影射別人有婚外情的內容做成封面故事，兩者有所不同。

黃國昌說，與吹哨者協會合作的人士與媒體，冒了很大風險，他不會洩漏調查員身分，或與外界討論調查細節。

關於安和路辦公大樓，黃國昌說，這是他回到民間社會時承租的律師事務所，他曾與很多客戶、媒體在那裡開會，甚至鏡週刊的記者也曾到那個辦公大樓採訪他。他並說，鏡週刊報導的「公館營區弊案」，所根據的資料就是就是他給的，並非鏡週刊調查取得。

談及謝幸恩，黃國昌表示，他與謝幸恩是透過採訪而認識，他稱讚謝幸恩是「非常優秀的調查記者」。他昨天看完謝幸恩的辭職聲明之後「相當感動」，認為這才是記者該有的樣子，反觀全台灣養最多狗仔的鏡傳媒，「有資格指著別人鼻子養狗仔嗎？」

他還說，他無從得知謝幸恩為何辭職，但這是「中央社的損失」，不過謝幸恩離開也好，因為謝幸恩任職中央社期間發出的新聞「大多是官稿，跟過去調查報導水準差別很大」。

黃國昌說，對於謝幸恩這段時間遭受攻擊，他實在不知道該說什麼，「這國家容不下勇於揭發弊案的人，反而是政媒一體，對監督政府者發動抹黑」。鏡週刊才是「全國最大養狗仔集團」，應該「拿鏡子照照自己」。

最先獨家報導八八會館槍擊案的菱傳媒記者蕭依依，外傳即是謝幸恩，媒體詢問黃國昌是否和謝幸恩有資訊討論或合作。另一方面，菱傳媒社長陳申青日前提到有和揭弊組織聯繫過，是否就是吹哨者保護協會。

黃國昌表示，針對不同個案，吹哨者協會曾與不同媒體合作，例如財訊曾以封面故事報導科學物流城案。吹哨者協會也會確認媒體是否敢完整報導，若媒體因當權者而縮手，合作關係就會終止。

黃國昌表示，吹哨者協會過去確實和菱傳媒、民報合作，例如天道盟大哥「鐵霸」曾盈富案，其太太曾押人強迫簽本票、和解書，當時有一幫小弟從台北市內湖分局門口，直接把人押上車到時任民進黨台北市議員、現任陸委會副主委梁文傑的議員服務處，梁文傑的服務處主任也因暴力討債遭追查。

黃國昌表示，當時整起案件與民報合作，但民報後來受到壓力，把梁文傑及服務處主任合照下架，他非常不高興，後續就中斷合作。他說，與他合作的媒體很多，「不一一點名」。陳申青是中央社前任社長，在媒體界經歷資深，現在焦點放在陳申青身上，他為陳申青感到無奈。

黃國昌說，鏡傳媒報導稱凱思國際公司是他姻親所設，他想反問是哪位姻親。鏡週刊寫文章「越來越像科幻小說」，例如報導稱凱思公司縮寫為KC，所以就跟他有關係，但有間幼兒園也叫凱思，難道也是他經營或是港資嗎。

此外，鏡週刊今天也報導黃國昌曾跟拍前民眾黨主席柯文哲，黃國昌辦公室透過文字回應，指鏡傳媒集團這種「挑撥離間的假新聞」，連具體事實都無法提出，只為「配合民進黨進行政治鬥爭，敗壞台灣的媒體環境」令人不齒，更「凸顯在民進黨全面掌控媒體下綠媒的墮落」。

黃國昌 弊案 中央社

延伸閱讀

黃國昌「跟監門」 王義川5問︰請公開承諾有就退出政壇

林楚茵點名黃國昌涉養狗仔 要求講清楚資金哪來、是否中資？

反嗆鏡傳媒才是狗仔集團 黃國昌：吹哨者協會不搞狗仔

黃國昌捲入「狗仔」政治風暴 柯文哲今出庭外界關注黃會陪旁聽？

相關新聞

針對關稅衝擊 卓榮泰：談判團隊正在美國進行最後階段關鍵性談話

台灣暫行對等關稅稅率20%上路近2個月，美國商務部長盧特尼克昨天重申將與台灣達成貿易協議，值此關鍵時刻，本報掌握，行政院...

小草「上車舞」替阿北加油！被問黃國昌養「狗仔」柯文哲苦笑說：哎唷

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理...

遠見公布政治人物好感度 盧秀燕第一、黃國昌吊車尾、賴清德跌幅最大

《遠見》今天公布最新「台灣民心動向調查」，2025年台灣政治人物好感度排名中，8名政治人物打分數，盧秀燕以6.36分居冠...

統籌分配款多295億還喊窮？盧秀燕：被倒扣250億 公文不斷進來不斷扣

台中市政府就新版「財政收支劃分法」提出專案報告，民進黨議員陳俞融、周永鴻質疑，新法上路後，台中市明年度統籌分配款增加29...

卓榮泰證實：鄭麗君正在和美方進行最關鍵實體性磋商

行政院長卓榮泰今天在立法院表示，行政院副院長鄭麗君長期以來率領談判團隊，和美方進行直接溝通已經好幾次，現在也在進行最關鍵...

國軍投萬人救災花蓮 顧立雄：清運進度超前 有信心中秋節完成重建

賴清德總統日前下令增派國軍投入花蓮災後復原工作。國防部長顧立雄今下午赴立院受訪時表示，有信心在中秋節前完成相關災後重建，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。