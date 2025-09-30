黃國昌打破沉默 批鏡週刊並稱台灣容不下揭弊者

針對鏡報新聞網報導民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團多年，黃國昌今天說，由他共同創辦的揭弊暨吹哨者保護協會曾與不同媒體合作，協會對所有弊案皆有核實調查。他批評鏡週刊才是「全國最大養狗仔集團」，並指台灣容不下揭弊者，政媒一體抹黑監督政府的人。

被指控雇用狗仔跟監、偷拍不同立場的政治人物3天之後，黃國昌上午偕民眾黨立院黨團成員舉行「審計長投票意向說明」記者會，並於會後接受媒體聯訪。

媒體詢問黃國昌，是否曾和跟拍人員於台北市安和路二段辦公大樓開會，是否曾透過前中央社記者謝幸恩召集跟拍人員，相關人員薪資是否由吹哨者協會支應，以及近期是否與昨天辭職的謝幸恩聯絡。

黃國昌說，吹哨者保護協會對所有弊案皆核實調查，很多案子是在協會揭弊後，檢調才被逼著去辦，包含im.B弊案、八八會館案、天道盟林口土地案等，這與鏡傳媒養狗仔專門揭人隱私、把影射別人有婚外情的內容做成封面故事，兩者有所不同。

黃國昌說，與吹哨者協會合作的人士與媒體，冒了很大風險，他不會洩漏調查員身分，或與外界討論調查細節。

關於安和路辦公大樓，黃國昌說，這是他回到民間社會時承租的律師事務所，他曾與很多客戶、媒體在那裡開會，甚至鏡週刊的記者也曾到那個辦公大樓採訪他。他並說，鏡週刊報導的「公館營區弊案」，所根據的資料就是就是他給的，並非鏡週刊調查取得。

談及謝幸恩，黃國昌表示，他與謝幸恩是透過採訪而認識，他稱讚謝幸恩是「非常優秀的調查記者」。他昨天看完謝幸恩的辭職聲明之後「相當感動」，認為這才是記者該有的樣子，反觀全台灣養最多狗仔的鏡傳媒，「有資格指著別人鼻子養狗仔嗎？」

他還說，他無從得知謝幸恩為何辭職，但這是「中央社的損失」，不過謝幸恩離開也好，因為謝幸恩任職中央社期間發出的新聞「大多是官稿，跟過去調查報導水準差別很大」。

黃國昌說，對於謝幸恩這段時間遭受攻擊，他實在不知道該說什麼，「這國家容不下勇於揭發弊案的人，反而是政媒一體，對監督政府者發動抹黑」。鏡週刊才是「全國最大養狗仔集團」，應該「拿鏡子照照自己」。

最先獨家報導八八會館槍擊案的菱傳媒記者蕭依依，外傳即是謝幸恩，媒體詢問黃國昌是否和謝幸恩有資訊討論或合作。另一方面，菱傳媒社長陳申青日前提到有和揭弊組織聯繫過，是否就是吹哨者保護協會。

黃國昌表示，針對不同個案，吹哨者協會曾與不同媒體合作，例如財訊曾以封面故事報導科學物流城案。吹哨者協會也會確認媒體是否敢完整報導，若媒體因當權者而縮手，合作關係就會終止。

黃國昌表示，吹哨者協會過去確實和菱傳媒、民報合作，例如天道盟大哥「鐵霸」曾盈富案，其太太曾押人強迫簽本票、和解書，當時有一幫小弟從台北市內湖分局門口，直接把人押上車到時任民進黨台北市議員、現任陸委會副主委梁文傑的議員服務處，梁文傑的服務處主任也因暴力討債遭追查。

黃國昌表示，當時整起案件與民報合作，但民報後來受到壓力，把梁文傑及服務處主任合照下架，他非常不高興，後續就中斷合作。他說，與他合作的媒體很多，「不一一點名」。陳申青是中央社前任社長，在媒體界經歷資深，現在焦點放在陳申青身上，他為陳申青感到無奈。

黃國昌說，鏡傳媒報導稱凱思國際公司是他姻親所設，他想反問是哪位姻親。鏡週刊寫文章「越來越像科幻小說」，例如報導稱凱思公司縮寫為KC，所以就跟他有關係，但有間幼兒園也叫凱思，難道也是他經營或是港資嗎。

此外，鏡週刊今天也報導黃國昌曾跟拍前民眾黨主席柯文哲，黃國昌辦公室透過文字回應，指鏡傳媒集團這種「挑撥離間的假新聞」，連具體事實都無法提出，只為「配合民進黨進行政治鬥爭，敗壞台灣的媒體環境」令人不齒，更「凸顯在民進黨全面掌控媒體下綠媒的墮落」。

商品推薦