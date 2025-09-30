統籌分配款多295億還喊窮？ 盧秀燕：被倒扣250億 公文不斷進來不斷扣

台中市政府就新版「財政收支劃分法」提出專案報告，民進黨議員陳俞融、周永鴻質疑，新法上路後，台中市明年度統籌分配款增加295億元，但市府迄今未能清楚說明資金用途。盧秀燕表示，扣減達250億元，「公文還在不斷進來、不斷在扣！」

市長盧秀燕回應，台中市今年遭中央「倒扣」250億元。財政局長游麗玲進一步解釋，去年預算差短93.7億元、前一年差短94.4億元，今年因支出增加，加上去年有編列平均地權基金繳庫約137億元、今年則未編，因此舉債金額相較去年更高。

國民黨議員劉士州追問明年度預算是否受到影響？盧秀燕表示，除了統籌分配款增加外，一般性與計畫型補助被扣減達250億元，「公文還在不斷進來、不斷在扣」，估計明年預算短差超過百億元，市府須設法補足財源。

對此，民進黨議員陳俞融批評，財劃法修法由國民黨立委主導，盧秀燕當時表態支持，如今卻同時扮演「受害者」。她強調，明年統籌分配款在新制下增加295億元，但市府報告卻不斷強調財政短差，刻意營造中央虧待地方的假象，並要求盧秀燕說明新增財源的具體規劃。盧秀燕則回嗆「妳沒看到中央倒扣的。」以捷運藍線為例，陳俞融反駁藍線仍在設計階段，中央是依進度補助，市府不應「一邊哭窮、一邊拿錢」。

周永鴻也指出，明年台中市統籌分配款將達741億元，比今年多出295億元，他質疑主計處如何規劃分配。主計處長林淑勤回應，預算主要用於支應各機關運作，由各局處統籌規劃。盧秀燕再度強調中央扣減台中250億元預算，但周永鴻直言「根本亂算」。 台中市盧秀燕表示統籌款扣減達250億元，「公文還在不斷進來、不斷在扣！」記者陳秋雲／攝影 民進黨議員陳俞融批評，財畫法修法由國民黨立委主導，盧秀燕當時表態支持，現在不能又扮演受害者。圖／陳俞融提供

