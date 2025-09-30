快訊

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽不懂就會死！如何保障民眾避難的「災害語言權」

蘋果Vision Pro 2有3亮點！晶片、AI性能都升級 新頭帶最有吸引力

統籌分配款多295億還喊窮？ 盧秀燕：被倒扣250億 公文不斷進來不斷扣

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
盧秀燕強調中央扣減台中250億元預算，但議員周永鴻批「根本亂算」圖／周永鴻提供
盧秀燕強調中央扣減台中250億元預算，但議員周永鴻批「根本亂算」圖／周永鴻提供

台中市政府就新版「財政收支劃分法」提出專案報告，民進黨議員陳俞融、周永鴻質疑，新法上路後，台中市明年度統籌分配款增加295億元，但市府迄今未能清楚說明資金用途。盧秀燕表示，扣減達250億元，「公文還在不斷進來、不斷在扣！」

市長盧秀燕回應，台中市今年遭中央「倒扣」250億元。財政局長游麗玲進一步解釋，去年預算差短93.7億元、前一年差短94.4億元，今年因支出增加，加上去年有編列平均地權基金繳庫約137億元、今年則未編，因此舉債金額相較去年更高。

國民黨議員劉士州追問明年度預算是否受到影響？盧秀燕表示，除了統籌分配款增加外，一般性與計畫型補助被扣減達250億元，「公文還在不斷進來、不斷在扣」，估計明年預算短差超過百億元，市府須設法補足財源。

對此，民進黨議員陳俞融批評，財劃法修法由國民黨立委主導，盧秀燕當時表態支持，如今卻同時扮演「受害者」。她強調，明年統籌分配款在新制下增加295億元，但市府報告卻不斷強調財政短差，刻意營造中央虧待地方的假象，並要求盧秀燕說明新增財源的具體規劃。盧秀燕則回嗆「妳沒看到中央倒扣的。」以捷運藍線為例，陳俞融反駁藍線仍在設計階段，中央是依進度補助，市府不應「一邊哭窮、一邊拿錢」。

周永鴻也指出，明年台中市統籌分配款將達741億元，比今年多出295億元，他質疑主計處如何規劃分配。主計處長林淑勤回應，預算主要用於支應各機關運作，由各局處統籌規劃。盧秀燕再度強調中央扣減台中250億元預算，但周永鴻直言「根本亂算」。

台中市盧秀燕表示統籌款扣減達250億元，「公文還在不斷進來、不斷在扣！」記者陳秋雲／攝影
台中市盧秀燕表示統籌款扣減達250億元，「公文還在不斷進來、不斷在扣！」記者陳秋雲／攝影
民進黨議員陳俞融批評，財畫法修法由國民黨立委主導，盧秀燕當時表態支持，現在不能又扮演受害者。圖／陳俞融提供
民進黨議員陳俞融批評，財畫法修法由國民黨立委主導，盧秀燕當時表態支持，現在不能又扮演受害者。圖／陳俞融提供

盧秀燕 台中市 財政收支劃分法

延伸閱讀

花蓮救災熱門物資 盧秀燕：台中市民再捐6000顆太陽餅

台中熱心民眾捐6000個太陽餅 盧秀燕助送花蓮災區

校園流感爆增台中明開打疫苗 醫師：先把口罩戴起來

「陪你長大」不只校園 台中汰換課桌椅有需要可帶回家

相關新聞

網謠傳「連戰之子」挺鄭麗文 連勝文駁斥：不會表態

國民黨主席10月18日改選。抖音平台近日出現影片稱「國民黨榮譽主席連戰之子李德維出現在候選人鄭麗文身邊」，國民黨副主席連...

遠見公布政治人物好感度 盧秀燕第一、黃國昌吊車尾、賴清德跌幅最大

《遠見》今天公布最新「台灣民心動向調查」，2025年台灣政治人物好感度排名中，8名政治人物打分數，盧秀燕以6.36分居冠...

多295億還喊窮？ 盧秀燕：被倒扣250億 公文不斷進來不斷在扣

台中市政府就新版「財政收支劃分法」提出專案報告，民進黨議員陳俞融、周永鴻質疑，新法上路後，台中市明年度統籌分配款增加29...

5500億韌性特別預算 立院邀卓揆10月3日報告

立法院程序委員會今表決排定10月3日及7日議程，確定10月3日邀行政院長卓榮泰報告韌性特別預算報告並備詢，10月7日繼續...

藍暫放行明年總預算 楊瓊瓔：若政府不改仍不排除退回

立法院今舉行院會，總預算案並未退回。國民黨立委楊瓊瓔表示，115年度總預算可說是「零零落落」，包括警消退休金、軍人待遇提...

接見日本參議員訪團 賴總統重申盼共同打造民主非紅供應鏈

賴清德總統今上午接見日本參議院自民黨議員會長松山政司一行，他說，期盼與日本在安全和經貿等領域持續深化夥伴關係，共同打造民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。