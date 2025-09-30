5500億韌性特別預算 立院邀卓揆10月3日報告
立法院程序委員會今表決排定10月3日及7日議程，確定10月3日邀行政院長卓榮泰報告韌性特別預算報告並備詢，10月7日繼續行政院施政報告。
民進黨團今在程序委員會中增列16案，包括立委行為法修正草案、香港澳門關係條例修正草案、立院議事規則修正草案，及多次被否決的兩岸人民關係條例修正草案，將立委赴中納管等，表決結果遭藍白9票對上民進黨9票，召委國民黨立委翁曉玲最後投票否決民進黨提案。
行政院日前通過因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，共編列5500億元用於支持產業、普發現金、撥補勞健保，以及挹注海巡造船計畫等強化韌性措施，預算案送立法院審議。
因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例（韌性特別條例）經費上限為5700億元，行政院歲出共編列5500億元，包含普發現金案2360億元、強化韌性案1500億元、支持產業案780億元、挹注勞健保基金300億元、加強照顧弱勢提供關懷服務210億元、強化高等教育人才培育200億元、安定就業150億元，另200億元留作後續編列額度，視國際情勢再行編列，會用於產業支持。
