快訊

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽不懂就會死！如何保障民眾避難的「災害語言權」

5500億韌性特別預算 立院邀卓揆10月3日報告

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立院程序委員會今表決10月3日及7日議程，藍白立院黨團9票對上民進黨9票，最終由召委國民黨立委翁曉玲否決民進黨提案。記者劉懿萱／攝影
立院程序委員會今表決10月3日及7日議程，藍白立院黨團9票對上民進黨9票，最終由召委國民黨立委翁曉玲否決民進黨提案。記者劉懿萱／攝影

立法院程序委員會今表決排定10月3日及7日議程，確定10月3日邀行政院卓榮泰報告韌性特別預算報告並備詢，10月7日繼續行政院施政報告。

民進黨團今在程序委員會中增列16案，包括立委行為法修正草案、香港澳門關係條例修正草案、立院議事規則修正草案，及多次被否決的兩岸人民關係條例修正草案，將立委赴中納管等，表決結果遭藍白9票對上民進黨9票，召委國民黨立委翁曉玲最後投票否決民進黨提案。

行政院日前通過因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，共編列5500億元用於支持產業、普發現金、撥補勞健保，以及挹注海巡造船計畫等強化韌性措施，預算案送立法院審議。

因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例（韌性特別條例）經費上限為5700億元，行政院歲出共編列5500億元，包含普發現金案2360億元、強化韌性案1500億元、支持產業案780億元、挹注勞健保基金300億元、加強照顧弱勢提供關懷服務210億元、強化高等教育人才培育200億元、安定就業150億元，另200億元留作後續編列額度，視國際情勢再行編列，會用於產業支持。

立院程序委員會今表決10月3日及7日議程，藍白立院黨團9票對上民進黨9票，最終由召委國民黨立委翁曉玲否決民進黨提案。記者劉懿萱／攝影
立院程序委員會今表決10月3日及7日議程，藍白立院黨團9票對上民進黨9票，最終由召委國民黨立委翁曉玲否決民進黨提案。記者劉懿萱／攝影

行政院 民進黨 健保 卓榮泰

延伸閱讀

陳瑞敏獲朝野立委支持 以112票獲立院同意續任

立院新會期召委可能名單曝光 傳教文藍將禮讓劉書彬

陳駿季曾稱「堰塞湖無立即潰堤危險」 王鴻薇轟：下台負責

立院預算中心：軍購等6項特別預算案 造成財政結構不穩

相關新聞

網謠傳「連戰之子」挺鄭麗文 連勝文駁斥：不會表態

國民黨主席10月18日改選。抖音平台近日出現影片稱「國民黨榮譽主席連戰之子李德維出現在候選人鄭麗文身邊」，國民黨副主席連...

小草「上車舞」替阿北加油！被問黃國昌養「狗仔」柯文哲苦笑說：哎唷

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理...

遠見公布政治人物好感度 盧秀燕第一、黃國昌吊車尾、賴清德跌幅最大

《遠見》今天公布最新「台灣民心動向調查」，2025年台灣政治人物好感度排名中，8名政治人物打分數，盧秀燕以6.36分居冠...

統籌分配款多295億還喊窮？ 盧秀燕：被倒扣250億 公文不斷進來不斷扣

台中市政府就新版「財政收支劃分法」提出專案報告，民進黨議員陳俞融、周永鴻質疑，新法上路後，台中市明年度統籌分配款增加29...

5500億韌性特別預算 立院邀卓揆10月3日報告

立法院程序委員會今表決排定10月3日及7日議程，確定10月3日邀行政院長卓榮泰報告韌性特別預算報告並備詢，10月7日繼續...

藍暫放行明年總預算 楊瓊瓔：若政府不改仍不排除退回

立法院今舉行院會，總預算案並未退回。國民黨立委楊瓊瓔表示，115年度總預算可說是「零零落落」，包括警消退休金、軍人待遇提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。