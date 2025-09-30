網謠傳「連戰之子」挺鄭麗文 連勝文駁斥：不會表態

國民黨主席10月18日改選。抖音平台近日出現影片稱「國民黨榮譽主席連戰之子李德維出現在候選人鄭麗文身邊」，國民黨副主席連勝文駁斥，他父親什麼時候多了一個姓李的兒子？這世界上還有比這更愚蠢的助選方式嗎？

連勝文強調，經追查，相關影音是由假帳號發出，他不知道散播這個假訊息的人，是想要幫忙還是幫倒忙？是想要害他朋友、還是要害他個人所支持的候選人？

連勝文重申，國民黨主席選舉，他因身為中央選監小組召集人，所以他沒有、也不會公開表態支持任何一個候選人，但不表示他可以忍受任何人散播有關他或他家人的虛假訊息。

連勝文呼籲，各候選人幕前或幕後的支持者，應該著重宣傳各個候選人的理念、論述及願景的傳播；而各候選人除了發表感動人心的演講，痛罵民進黨以外，也希望多花一點時間，向黨員證明自己有能力去解決國民黨每一天都必須面對的生存困境與危機，千萬不要再花腦筋去想一些稀奇古怪的做法，這在黨內選舉只會適得其反，最終得不償失。

