藍暫放行明年總預算 楊瓊瓔：若政府不改仍不排除退回

立法院今舉行院會，總預算案並未退回。國民黨立委楊瓊瓔表示，115年度總預算可說是「零零落落」，包括警消退休金、軍人待遇提高未依法編列，更綁架地方建設取消原本要給地方的補助，是違法又不顧民意的政府失能，基於朝野互動，在野願意在這週跟政院協商，但若該編不編繼續違法，仍不排除退回總預算。

行政院日前公布明年度中央政府總預算案，因未依法編列軍人加薪、提高退休警消待遇的預算，國民黨立院黨團原擬將總預算退回，國民黨團總召傅崐萁今日表示放行外，也表示要求立法院長韓國瑜召開朝野協商。

楊瓊瓔表示，現在剛開議，要求行政院懸崖勒馬，例如行政院未將立法院三讀通過的「警察人員人事條例」提高警消退休金，以及志願役每月加給增3萬元的「軍人待遇條例」編入預算中，這些都是總統公告已生效的法律，不編就是嚴重違法。更罔顧民意的是，115年度一般性補助款雖維持在2501億元，但中央補助地方經費僅剩308億元，比起114年度中央補助地方經費編列2454億元，一般性補助款編列2501億元，總數足足少了2146億元，這根本是用地方建設及人民救命錢「綁架」，威脅在野黨立委及首長。

楊瓊瓔指出，中央以財劃法為由大砍台中經費，但對於南部縣市卻是雙重標準，更利用修改補助辦法，把補助款當作要脅地方的工具，之前她針對台中被砍的補助款到交通部抗議，至今仍未獲回應，如果中央仍僅憑黨派利益決定經費去向，那她主張應該還是要退回總預算，要求政府依法治和均衡分配施政。

楊瓊瓔批評，國民黨團雖然今天沒有退回總預算，那是基於朝野尊重及善意，希望行政院在這一週內補救，也要求行政院承諾依法編預算跟公平對待地方，否則是誰在當家鬧事？誰在違法亂政？架空立法院專斷獨行，民眾都看在眼裡。

