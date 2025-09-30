快訊

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽不懂就會死！如何保障民眾避難的「災害語言權」

蘋果Vision Pro 2有3亮點！晶片、AI性能都升級 新頭帶最有吸引力

藍暫放行明年總預算 楊瓊瓔：若政府不改仍不排除退回

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委楊瓊瓔。圖／楊瓊瓔辦公室提供
國民黨立委楊瓊瓔。圖／楊瓊瓔辦公室提供

立法院今舉行院會，總預算案並未退回。國民黨立委楊瓊瓔表示，115年度總預算可說是「零零落落」，包括警消退休金、軍人待遇提高未依法編列，更綁架地方建設取消原本要給地方的補助，是違法又不顧民意的政府失能，基於朝野互動，在野願意在這週跟政院協商，但若該編不編繼續違法，仍不排除退回總預算。

行政院日前公布明年度中央政府總預算案，因未依法編列軍人加薪、提高退休警消待遇的預算，國民黨立院黨團原擬將總預算退回，國民黨團總召傅崐萁今日表示放行外，也表示要求立法院長韓國瑜召開朝野協商。

楊瓊瓔表示，現在剛開議，要求行政院懸崖勒馬，例如行政院未將立法院三讀通過的「警察人員人事條例」提高警消退休金，以及志願役每月加給增3萬元的「軍人待遇條例」編入預算中，這些都是總統公告已生效的法律，不編就是嚴重違法。更罔顧民意的是，115年度一般性補助款雖維持在2501億元，但中央補助地方經費僅剩308億元，比起114年度中央補助地方經費編列2454億元，一般性補助款編列2501億元，總數足足少了2146億元，這根本是用地方建設及人民救命錢「綁架」，威脅在野黨立委及首長。

楊瓊瓔指出，中央以財劃法為由大砍台中經費，但對於南部縣市卻是雙重標準，更利用修改補助辦法，把補助款當作要脅地方的工具，之前她針對台中被砍的補助款到交通部抗議，至今仍未獲回應，如果中央仍僅憑黨派利益決定經費去向，那她主張應該還是要退回總預算，要求政府依法治和均衡分配施政。

楊瓊瓔批評，國民黨團雖然今天沒有退回總預算，那是基於朝野尊重及善意，希望行政院在這一週內補救，也要求行政院承諾依法編預算跟公平對待地方，否則是誰在當家鬧事？誰在違法亂政？架空立法院專斷獨行，民眾都看在眼裡。

行政院 楊瓊瓔

延伸閱讀

民代爭取拓寬潭子頭家厝車站聯外巷道 預計農曆年前通車

跨黨派立委團赴歐國會外交 江啟臣、楊瓊瓔：收穫多

龔明鑫接經長 楊瓊瓔爆料：「丟連結」給立委填可拜會時間

要立委填表單選拜會時間 剛上任的經長龔明鑫道歉了

相關新聞

網謠傳「連戰之子」挺鄭麗文 連勝文駁斥：不會表態

國民黨主席10月18日改選。抖音平台近日出現影片稱「國民黨榮譽主席連戰之子李德維出現在候選人鄭麗文身邊」，國民黨副主席連...

小草「上車舞」替阿北加油！被問黃國昌養「狗仔」柯文哲苦笑說：哎唷

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理...

遠見公布政治人物好感度 盧秀燕第一、黃國昌吊車尾、賴清德跌幅最大

《遠見》今天公布最新「台灣民心動向調查」，2025年台灣政治人物好感度排名中，8名政治人物打分數，盧秀燕以6.36分居冠...

統籌分配款多295億還喊窮？ 盧秀燕：被倒扣250億 公文不斷進來不斷扣

台中市政府就新版「財政收支劃分法」提出專案報告，民進黨議員陳俞融、周永鴻質疑，新法上路後，台中市明年度統籌分配款增加29...

5500億韌性特別預算 立院邀卓揆10月3日報告

立法院程序委員會今表決排定10月3日及7日議程，確定10月3日邀行政院長卓榮泰報告韌性特別預算報告並備詢，10月7日繼續...

藍暫放行明年總預算 楊瓊瓔：若政府不改仍不排除退回

立法院今舉行院會，總預算案並未退回。國民黨立委楊瓊瓔表示，115年度總預算可說是「零零落落」，包括警消退休金、軍人待遇提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。