接見日本參議員訪團 賴總統重申盼共同打造民主非紅供應鏈

賴清德總統今上午接見日本參議院自民黨議員會長松山政司一行，他說，期盼與日本在安全和經貿等領域持續深化夥伴關係，共同打造民主非紅供應鏈；松山政司則慰問受災的花蓮民眾，並將對花蓮災情的善款捐贈目錄呈獻給賴總統。

松山政司表示，在擔任日本青年會議所會長時曾多次來台訪問，此次則以參議院自民黨議員會長身分首度訪台；尤其近日花蓮遭受風災，感謝總統百忙中撥冗接見，也要對罹難者表達哀悼、對傷者表達慰問之意，衷心期盼災民能夠早日恢復平常生活。

松山政司指出，台灣和日本都是面臨天災地變頻繁侵擾的國家，也會伸出援手協助彼此度過難關，期盼未來在防災、減災領域能加強合作。

賴總統說，日本各界對近來花蓮災情的關懷與慰問，令人感動；多年來，台灣和日本攜手走過震災、疫情種種挑戰，也共同面對威權擴張的威脅；日本不僅長期關注台海情勢，也持續以實際行動展現維護區域和平的決心。

賴總統表示，上周美日韓外長會議後的聯合聲明，是今年第三度重申支持維持台海和平與穩定，反對任何片面改變現狀的企圖，並對台海周邊出現日益頻繁的破壞穩定行為表達關切。

賴總統表示，這些堅定的立場已成為國際民主陣營的共識，面對威權勢力持續擴張，民主國家更要團結一致；台灣希望和日本在安全和經貿等各領域持續深化夥伴關係，包括透過半導體、氫能、人工智慧及無人機等產業合作，共同打造民主非紅供應鏈，提升經濟安全，也穩定區域和平。

