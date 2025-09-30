傳習近平施壓川普反台獨 外交部：美對台立場「沒有改變」

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中國國家主席習近平施壓美國總統川普，要求他正式表態美國反對台獨。對此，外交部發言人蕭光偉30日表示，美方已有相關說明，對台灣立場不變，反對任何片面改變現狀。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」時針對據《華爾街日報》報導指出，知情人士指出，在美國總統川普與中國達成經濟貿易協商之際，習近平計畫藉機施壓川普，要求他正式表態美方反對台獨。

對此，蕭光偉表示，實際上美方已經有相關說明，主要是對台灣立場不變，反對任何片面改變現狀。另外，中方持續對台海和平構成最大的威脅，我方也要強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，對等存在是客觀的事實及現狀。

蕭光偉說，我國一直清楚明白地向國際社會展現台灣致力維護台海和平穩定的現狀。事實上，近年來國際社會對中國意圖改變台海現狀的企圖都有所警覺，外交部除了持續關注中方各種操弄論述作為，也會和美國等夥伴國家密切保持溝通。

此外，蕭光偉也提到，近日在聯大期間，美日韓三國外長會議、七大工業國外長會議，會後聯合聲明都再度重申支持維護台海和平與穩定，反對任何以武力或脅迫改變現狀的企圖，相信各位都可以看到。外交部要強調，台灣作為國際社會負責任的成員，除了會持續維護現狀外，也會堅定和理念相近的各國合作，共同確保區域以及台海和平穩定與繁榮。

美國 川普 習近平

