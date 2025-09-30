快訊

暫放行明年總預算 傅崐萁：請韓國瑜立即召開協商

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者季相儒／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者季相儒／攝影

行政院日前公布明年度中央政府總預算案，因未依法編列軍人加薪、提高退休警消待遇的預算，國民黨立院黨團原擬將總預算退回，國民黨團總召傅崐萁今日表示放行外，也表示要求立法院長韓國瑜召開朝野協商。此外，針對花蓮堰塞湖溢流釀當地洪災，傅也說，國民黨團會提出重建條例的版本。

傅崐萁本在花蓮災區協助災後復原，他今日在立法院表示，為國家繼續運作，還是準時來到立法院，針對總預算跟相關議案，國民黨團原則上先放行行政院提出之總預算，但要求韓國瑜召集院際協商跟朝野協商。對於行政院不尊重立法院三讀通過的相關法律，不能依法編列執行，深表遺憾，國民黨本著希望用時間爭取行政院依法行政，今依然放行明年度總預算。

傅崐萁說，政院對於國會通過的軍人加薪條例、提高警消人員退休金的法案，還有行政院依法編列明年度對各縣市一般性補助款相關分配數，都不能依法照國會三讀法律執行，再給政院回復、依法行政的機會，也希望行政院長卓榮泰應依國家法律，不能違法亂紀，國民黨團希望朝野和諧。一星期內，希望卓榮泰能夠透過院際朝野協商，盡快承諾把三讀通過的法案依法落實編列預算，不然形同行政院廢除立法院，國會被無限擴張的行政權踐踏在腳下，無法表達民意形同被架空。

傅崐萁也說，這次馬太鞍溪堰塞湖溢流事件中，立法院不分黨派都準備提出重建條例，誠摯表達感謝，國民黨團也有版本，放下政治口水，大家同心，全國有這麼多愛心的鏟子超人，大家扶老攜幼進到花蓮來，讓行政院看看台灣人多團結，希望卓榮泰一起守護台灣，讓災民早日走出陰霾、災難陰影，重建完成。

國民黨立委柯志恩說，原本今天院會，國民黨團擬退回明年度總預算案，促請政院重編再送。此因115年度總預算案有關警察、消防的退撫給與和志願役加薪，行政院都沒有編列，這些都是法定義務支出，未依法編列預算，完全違法失職。但因中央部會正協助花蓮救災，為促進朝野和諧氛圍，黨團決定先撤回提案，也希望後續政院也能展現尊重立院的善意，共同協商總預算案的爭議。

