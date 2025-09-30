暫放行明年總預算 傅崐萁：請韓國瑜立即召開協商
行政院日前公布明年度中央政府總預算案，因未依法編列軍人加薪、提高退休警消待遇的預算，國民黨立院黨團原擬將總預算退回，國民黨團總召傅崐萁今日表示放行外，也表示要求立法院長韓國瑜召開朝野協商。此外，針對花蓮堰塞湖溢流釀當地洪災，傅也說，國民黨團會提出重建條例的版本。
傅崐萁本在花蓮災區協助災後復原，他今日在立法院表示，為國家繼續運作，還是準時來到立法院，針對總預算跟相關議案，國民黨團原則上先放行行政院提出之總預算，但要求韓國瑜召集院際協商跟朝野協商。對於行政院不尊重立法院三讀通過的相關法律，不能依法編列執行，深表遺憾，國民黨本著希望用時間爭取行政院依法行政，今依然放行明年度總預算。
傅崐萁說，政院對於國會通過的軍人加薪條例、提高警消人員退休金的法案，還有行政院依法編列明年度對各縣市一般性補助款相關分配數，都不能依法照國會三讀法律執行，再給政院回復、依法行政的機會，也希望行政院長卓榮泰應依國家法律，不能違法亂紀，國民黨團希望朝野和諧。一星期內，希望卓榮泰能夠透過院際朝野協商，盡快承諾把三讀通過的法案依法落實編列預算，不然形同行政院廢除立法院，國會被無限擴張的行政權踐踏在腳下，無法表達民意形同被架空。
傅崐萁也說，這次馬太鞍溪堰塞湖溢流事件中，立法院不分黨派都準備提出重建條例，誠摯表達感謝，國民黨團也有版本，放下政治口水，大家同心，全國有這麼多愛心的鏟子超人，大家扶老攜幼進到花蓮來，讓行政院看看台灣人多團結，希望卓榮泰一起守護台灣，讓災民早日走出陰霾、災難陰影，重建完成。
國民黨立委柯志恩說，原本今天院會，國民黨團擬退回明年度總預算案，促請政院重編再送。此因115年度總預算案有關警察、消防的退撫給與和志願役加薪，行政院都沒有編列，這些都是法定義務支出，未依法編列預算，完全違法失職。但因中央部會正協助花蓮救災，為促進朝野和諧氛圍，黨團決定先撤回提案，也希望後續政院也能展現尊重立院的善意，共同協商總預算案的爭議。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言