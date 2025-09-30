外交部組史瓦帝尼踩線團 推動台史觀光合作

快訊

中央社／ 台北30日電

外交部組成觀光踩線團，於9月25日至10月2日赴史瓦帝尼王國考察，開發史國觀光市場，評估後續結合當地自然資源以及傳統部落、節慶等人文資源，推動台史觀光合作。

外交部上午舉行例行記者會，外交部亞西及非洲司副司長陳詠博於簡報表示，外交部於9月25日至10月2日邀請相關旅行業者組成觀光踩線團，赴史瓦帝尼王國考察當地自然及人文觀光環境，協助外交部推動「榮邦計畫」旗艦專案的「永續觀光」，並振興以及開發史國觀光市場。

陳詠博說明，此次觀光踩線團成員包括中華民國旅行同業公會全國聯合會代表以及9家旅行業者等，全團共17人，訪史期間除拜會觀光暨環境事務部長西梅萊恩（Jane Mkhonta-Simelane，另譯：姆孔坦），亦參訪非洲傳統部落、考察開放式野生動物園區、當地手工藝文化、世界第二大巨石等景點，並與觀光局及當地旅行業者交流互動，深度考察史國旅遊潛力及推動台史觀光合作。

陳詠博強調，外交部希望借重旅行業者的專業及經驗，透過實地考察觀光資源、能量及潛力，評估後續開發結合史國傳統節慶如橡樹果節、蘆葦節及勇士節等節慶及非洲五霸（Big Five）等亮點觀光行程，讓更多民眾看到史國之美。

陳詠博說，台史建交57年以來，兩國合作關係緊密，外交部將續以「總合外交」政策理念積極推動「榮邦計畫」，與史國齊力深化在各領域合作，增進兩國情誼及人民福祉，共同促進經濟永續發展及穩定繁榮。

媒體詢問，南非政府兩度要求台灣代表處遷離首都，並發布政府公告將台灣駐處降等、更名，經濟部一度發布晶片出口限制預告予以反制，但外交部接獲南非方協商請求而暫緩公告，目前雙方協商進度為何。

對此，陳詠博回覆，台灣方面持續跟南非政府協商持續進行中；至於是否對其他不尊重台灣主權國家祭出晶片出口管制，陳詠博說，外交部將基於國家利益，秉持平等跟尊嚴原則，通盤研議可能用的措施與途徑，以捍衛國家的尊嚴與主權。

外交部 考察 非洲 史瓦帝尼

