立院預算會期開跑 民團籲審查勿淪政治鬥爭工具
立法院新會期已於19日開議，將審查115年度中央政府總預算案等案。公督盟今天與5政黨呼籲立法院，總預算審查要專業、嚴審，不可瀆職拒審，勿淪為政治鬥爭工具，立委不要亂提錢坑法案。
115年度中央政府總預算案，歲入編列新台幣2兆8623億元、歲出編列3兆350億元，加上債務還本、特別預算等，合須舉債4000億元。
公民監督國會聯盟、時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、社會民主黨上午共同在立法院召開記者會，對於預算會期開跑，呼籲立法院別重蹈覆轍，讓預算審查淪為政治鬥爭的工具。
公督盟表示，立委身為人民公僕，擔負憲法賦予的職責，民眾期待國會是政策辯論的場所，因此預算案審查應該向全國人民揭露預算編列是否合理，而非惡意政治抵制。
與會團體呼籲立法院，嚴審總預算案，不可瀆職拒審，也希望立委監督預算應有憑有據、理性監督，各委員會召委應善用職權積極排審預算，勿拖延作秀。預算審查應回歸委員會中心主義，反對一刀切恣意通刪，立委更不要亂提錢坑法案，以避免債留子孫。
