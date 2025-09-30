影／全國正副議長聯誼會拜會國民黨團 盼立法將助理費除罪化

快訊

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
全台各地議員、立委近年來因助理費使用不當而遭檢調查辦詐領助理費，不少民代遭搜索約談、收押禁見，造成民代們人心惶惶深怕觸法，全國正副議長聯誼會新北市議長蔣根煌、新竹市議長許修睿、宜蘭縣議長張勝德、屏東縣議長周典論、桃園市議會副議長李曉鐘、高雄市副議長曾俊傑今天赴立院拜會國民黨立院黨團總召傅崐萁、書記長羅志強、首席副書記長林沛祥、立委蘇清泉等，建請立法委員修法放寬民意代表的助理費使用範圍，期盼比照國務機要費修法「除罪化」，避免民代因助理費使用而身陷囹圄。

全國正副議長聯誼會新北市議長蔣根煌（右）等各縣市正副議長今天赴立院拜會國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）等立委，建請立法院修法放寬民意代表的助理費使用範圍，期盼比照國務機要費修法「除罪化」，避免民代因助理費使用而身陷囹圄。記者許正宏／攝影
全國正副議長聯誼會新北市議長蔣根煌（右五）、屏東縣議長周典論（右四）、宜蘭縣議長張勝德（右三）、新竹市議長許修睿（右二）、桃園市議會副議長李曉鐘（右一）、高雄市副議長曾俊傑（左一）今天赴立院拜會國民黨立院黨團總召傅崐萁（左五）、書記長羅智強（左四）、首席副書記長林沛祥（左三）、立委蘇清泉（左二）等，建請立委修法放寬民意代表的助理費使用範圍，期盼比照國務機要費修法「除罪化」，避免民代因助理費使用而身陷囹圄。記者許正宏／攝影
