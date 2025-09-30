太鼓、煙火、歌廳秀 韓國瑜邀為國慶生

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「盼所有台灣人放下對立，好好慶祝國慶！」作為籌辦國慶系列活動的立法院長韓國瑜30日致詞時表示，希望國慶就像嘉年華一樣，家家戶戶都掛上國旗慶祝。今年國慶大會、晚會與煙火都有精彩活動，包括招牌三軍儀隊、白冰冰與胡瓜帶來經典歌廳秀，還有近10年最長、在南投舉行的國慶煙火、羅大佑獻唱。

大村國小領唱國歌

國慶大會將於10月10日於總統府前舉行，國慶晚會則是9日先在台中文心森林公園圓滿戶外劇場舉辦，國慶煙火則是在10日晚上在南投縣會展中心舉行。國慶大會將將由太鼓表演開場，接著由國防部聯合樂隊與三軍儀隊帶來精準走位與操槍的聯合演練，還有新民高中學生帶來的《綻放島嶼 福爾摩沙》舞蹈。

另外還有屏東南榮國中百人大編制的管樂團表演，莊敬高職融合街舞、儀隊與鼓樂的精彩演出；國歌領唱方面，將由「彰化大村國小合唱團」擔綱，並與「唐寶寶大器樂團」合作演出，接著會有世大運、成都世運代表隊及台中中山國中、台北東園國小少棒隊的英雄車隊巡禮，還有美和科大熊鷹儀隊結合海軍陸戰隊樂隊的堅韌表演。

舉國慶生、化解對立

「希望重溫家家戶戶都掛國旗的傳統之情！」立法院長韓國瑜強調，國慶希望就辦得跟家裡辦喜事一樣，就是國家的嘉年華，除了向歷史致意，同時也給未來的祝福，盼透過各種團體的精彩表演，台中與南投有美好的晚會與國慶煙火，表達對國家最誠摯的謝禮與敬意。

韓國瑜歎說，今年台灣內外充滿各種挑戰，外有美國關稅壓力，內部則是大罷免引起的衝突與對立，台灣民眾的人心難安，期盼這些風波漸漸平息，「就像經過一場大雨一樣」，大雨之後一切能回歸平靜。因此他也說，今年國慶的主題依舊簡單，就是「中華民國 生日快樂」，盼藉此讓海內外國人化解歧見、風雨同舟。

晚會與煙火活動多

國慶晚會也將帶來精采表演，重磅卡司包括白冰冰、胡瓜、陽帆、葉璦菱、舞思愛、羅文裕、玖壹壹、血肉果汁機、台中市交響樂團等藝人與團體；國慶煙火方面，今年也將施放43885發、40分鐘，是近10年最多，同時結合茶博會、「雙十好市市集」、知名歌手羅大佑與韋禮安等人的表演、DJ混音等各式多元演出。

