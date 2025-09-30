宣導防衛韌性 蕭美琴為青年找機會

「我作為青年時的世界比現在單純很多，但你們可以用AI與科技創造更多機會！」副總統蕭美琴30日在台灣師大演講時，介紹台灣有關全社會防衛韌性的政策，包括民防手冊、防空警報等，還有闡述賴政府的青年政策，包括鼓勵洄游、百億圓夢基金等，她也笑說，演講不只是政策宣導，也希望仍讓青年更勇於探索世界。

中國也挑戰貿易秩序

副總統蕭美琴30日出席台師大通識教育講座「在世界局勢中 看見青年主場」講座並發表演說。她先提到要跟在做青年介紹「全社會防衛韌性」的概念，並表示雖然有做民調，社會目前對此議題關心度還有待加強，但為了國家未來發展，希望能持續推廣，最後則是談到政府挺青年的作為。

蕭美琴表示，世界近幾年來非常不平靜，有許多複合式挑戰存在，包括俄烏戰爭、海底電纜遭破壞、全球貿易秩序重組、氣候變遷與金融資安等挑戰。她強調，除了美國樣改變貿易秩序外，中國以「製造2025」策略，大量出口產能過剩的產品，如電動車等，也對世界貿易秩序帶來不小挑戰。

列舉挺青年政策

「要留意中國、北韓與俄羅斯的認知戰！」蕭美琴表示，民主國家目前透過增加國防預算、強化社會防衛韌性等作為因應，她也現場展示台灣的國防「小橘書」，並指出如瑞典、挪威等國都有在國防手冊中提醒「若聽到國家投降的訊息都是假的」，在台灣也是一樣。另外，台灣也努力增加國防預算，明年有望達到GDP的3.32%。

針對「全社會防衛韌性」，蕭美琴進一步說明，包括國艦、國機國造與無人機國家隊，還有民力訓練、戰略物資盤點、關鍵基礎設施維護、避難APP與確保運輸與網路安全等；在支持青年方面，蕭美琴列舉多項措施，包括基本工資提升、文化成年禮金、動滋券、培養太空產業人才與科技女力，以及讓青年到全球追夢的「青年百億海外圓夢計畫」。

鼓勵別怕AI挑戰

演講的最後，蕭美琴笑說，來演講不只是政令宣導，她直言自己大學時面對的社會沒有像現在那麼複雜，知道很多年輕人對於AI發展感到惶恐，但她自己實際接觸後，認為可以透過科技與AI，發揮更多創意以解決更多問題，因此她勉勵學生多擁抱AI，成為讓社會更進步的人。

