台南特搜隊支援洪災多救援任務 黃偉哲：為花蓮鄉親帶去希望與溫暖
花蓮縣光復鄉洪災累計已有18死，仍有6人失聯，今天上午傳出佛祖街再找到一具遺體；前往支援的台南市特搜隊自本月25日執行災害應變及搜救任務，完成初步階段任務，已整隊返抵台南，市長黃偉哲感謝支援的人員不畏艱難深入災區，為花蓮鄉親帶去希望與溫暖。
台南市消防局表示，台南市消防局特種搜救隊在花蓮縣馬太鞍溪發生堰塞湖災情後，第一時間完成整備，本月25日趕赴現場支援災害應變及搜救任務 共出動特搜編組人員20名、獸醫2名、救災犬1隻，並搭配5輛各式車輛、4艘船艇及無人機等高機動裝備。
這次支援期間，搜救隊共執行9次任務，完成30處地點搜索、4次無人機空拍勘查，成功協助1名受困人員脫困、4名傷患順利就醫，同時受理並協助處理1件民眾走失通報。
市長黃偉哲向特搜隊成員表達感謝指出，「花蓮發生災情，作為同島一命的一分子，台南市理當伸出援手；感謝特種搜救隊不畏艱難深入災區，你們的努力與付出，不僅帶來救援，更帶去希望與溫暖，讓花蓮鄉親感受到來自台南的甜味。」並致贈慰問品。
消防局長李明峯表示，感謝所有同仁接獲命令後義無反顧、迅速出發前往第一線，展現不因路遙而減責、不因艱難而退卻的專業精神，成功完成多項救援任務；更重要的是大家都平安返隊，這是最值得欣慰的事，未來消防局仍會持續做好準備，只要有需要，隨時出發。
消防局指出，為持續增進消防局搜救犬馴養新觀念，精實領犬員訓練技巧，領犬員及搜救犬於支援花蓮救災後，隨即前往既定訓練行程，至竹山消防訓練中心德國聯邦救難犬協會共同訓練，為慰勞搜救犬DOTA支援花蓮災害辛勞，也有額外給予大大的雞腿和罐頭獎勵。
