聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國在台協會（AIT）代理處長梁凱雯（Karin Lang）昨參加美國農業部農業企業貿易代表團活動，致詞時提到台灣企業開發生產的無人機與自動化溫室系統等先進機械，有助提升效率並解決勞動力短缺問題，雙邊具備合作條件。圖／取自AIT臉書
美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）9月29日至10月1日訪問台灣，美國在台協會AIT）代理處長梁凱雯（Karin Lang）昨參加農業企業貿易代表團活動，致詞時提到台灣企業開發生產的無人機與自動化溫室系統等先進機械，有助提升效率並解決勞動力短缺問題，雙邊具備合作條件。

AIT透過臉書指出，梁凱雯參加了於台灣舉行的美國農業部農業企業貿易代表團活動，她在致詞時強調美台之間的深厚連結，尤其聚焦台灣在創新方面的領導地位以及於全球產業中扮演的要角，肯定了台灣在農業、科技及經濟韌性方面的卓越貢獻。

AIT表示，梁凱雯提到，「台灣的專業與創新，使其成為全球供應鏈中不可或缺的一環。台灣企業開發並生產的無人機與自動化溫室系統等先進機械，能夠監控農作物狀態、噴灑農藥、執行收成作業，不僅精準度更高，也減少了人力需求，因而解決勞動力短缺問題並提升效率。」此外，梁凱雯代理處長也指出：「美國與台灣具備獨特條件，非常適合在這些領域攜手領航——建立夥伴關係以支持農民與牧場主、強化供應鏈，並滿足消費者不斷演變的需求。」

林德柏格訪台期間，將參與美國農業企業貿易代表團相關活動，與美國肉類出口協會（U.S. Meat Export Federation）及台灣肉品產業領袖會晤，並主持一場與美國農業界代表對談的圓桌會議；林德柏格亦將出席由美國在台協會與美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains and BioProducts Council）共同舉辦的論壇。

美國在台協會 AIT 農業部

美國農業次長訪台 AIT：台美在農業與科技領域可攜手領航

