快訊

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽不懂就會死！如何保障民眾避難的「災害語言權」

蘋果Vision Pro 2有3亮點！晶片、AI性能都升級 新頭帶最有吸引力

115年度總預算 傅崐萁：盼政院一周內編足預算

中央社／ 台北30日電

國民黨團今天提案將115年度總預算案退回程序委員會，但最後撤回提案。國民黨團總召傅崐萁表示，希望朝野和諧，同意先不擋總預算案，但行政院應依法行政，希望行政院在一周內依法編足軍人加薪、警消退休金提升等預算。

立法院會今天上午處理報告事項，正當院會宣讀115年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分）時，國民黨團一度提案，要求退回程序委員會，遭民進黨團反對，但就在通知立委表決的鈴聲結束後，院會主席，立法院長韓國瑜宣布國民黨團撤案。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁在立法院受訪表示，國民黨團原則上先放行政院提出的115年度總預算案，但會要求韓國瑜召集朝野協商，希望行政院長卓榮泰能夠透過朝野協商，盡快承諾把三讀通過的法案，依法落實落實編列預算，不然等同行政院廢除立法院。

傅崐萁指出，對於立法院通過的軍人加薪、警消退休金提升，以及各縣市一般性補助分配等案，行政院未依法編列預算，不尊重立法院，國民黨團深表遺憾。

傅崐萁表示，卓榮泰身為行政院長，應依法行政，不能違法亂紀，而國民黨團希望朝野和諧，還是先同意不擋總預算案，再給行政院依法行政的機會，希望行政院在一周內，依法把該編列的預算編足，為全民做最大的服務跟照顧，這才是全民之福。

行政院 國民黨 立法院

延伸閱讀

多位議長拜會國民黨團求解民代助理費問題 傅崐萁：正視歷史共業

祈錦鈅衝花蓮救災！遇傅崐萁巡視遭志工拱「下海鏟一下」　

與傅崐萁同框不吵了！卓榮泰二度勘災感謝縣府 也盼參加中央記者會

中央、地方多頭馬車救災遭砲轟 卓榮泰、傅崐萁和徐榛蔚再同框

相關新聞

網謠傳「連戰之子」挺鄭麗文 連勝文駁斥：不會表態

國民黨主席10月18日改選。抖音平台近日出現影片稱「國民黨榮譽主席連戰之子李德維出現在候選人鄭麗文身邊」，國民黨副主席連...

小草「上車舞」替阿北加油！被問黃國昌養「狗仔」柯文哲苦笑說：哎唷

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理...

遠見公布政治人物好感度 盧秀燕第一、黃國昌吊車尾、賴清德跌幅最大

《遠見》今天公布最新「台灣民心動向調查」，2025年台灣政治人物好感度排名中，8名政治人物打分數，盧秀燕以6.36分居冠...

統籌分配款多295億還喊窮？ 盧秀燕：被倒扣250億 公文不斷進來不斷扣

台中市政府就新版「財政收支劃分法」提出專案報告，民進黨議員陳俞融、周永鴻質疑，新法上路後，台中市明年度統籌分配款增加29...

5500億韌性特別預算 立院邀卓揆10月3日報告

立法院程序委員會今表決排定10月3日及7日議程，確定10月3日邀行政院長卓榮泰報告韌性特別預算報告並備詢，10月7日繼續...

藍暫放行明年總預算 楊瓊瓔：若政府不改仍不排除退回

立法院今舉行院會，總預算案並未退回。國民黨立委楊瓊瓔表示，115年度總預算可說是「零零落落」，包括警消退休金、軍人待遇提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。