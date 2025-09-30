115年度總預算 傅崐萁：盼政院一周內編足預算

國民黨團今天提案將115年度總預算案退回程序委員會，但最後撤回提案。國民黨團總召傅崐萁表示，希望朝野和諧，同意先不擋總預算案，但行政院應依法行政，希望行政院在一周內依法編足軍人加薪、警消退休金提升等預算。

立法院會今天上午處理報告事項，正當院會宣讀115年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分）時，國民黨團一度提案，要求退回程序委員會，遭民進黨團反對，但就在通知立委表決的鈴聲結束後，院會主席，立法院長韓國瑜宣布國民黨團撤案。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁在立法院受訪表示，國民黨團原則上先放行政院提出的115年度總預算案，但會要求韓國瑜召集朝野協商，希望行政院長卓榮泰能夠透過朝野協商，盡快承諾把三讀通過的法案，依法落實落實編列預算，不然等同行政院廢除立法院。

傅崐萁指出，對於立法院通過的軍人加薪、警消退休金提升，以及各縣市一般性補助分配等案，行政院未依法編列預算，不尊重立法院，國民黨團深表遺憾。

傅崐萁表示，卓榮泰身為行政院長，應依法行政，不能違法亂紀，而國民黨團希望朝野和諧，還是先同意不擋總預算案，再給行政院依法行政的機會，希望行政院在一周內，依法把該編列的預算編足，為全民做最大的服務跟照顧，這才是全民之福。

