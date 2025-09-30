月初新婚報喜月底痛失母親 他揭災後遭遇令人無言

花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今協調宗教團體舉辦罹難者頭七功德法會，主祭者、縣長徐榛蔚再挨批「擺拍」，罹難者劉姓女子的子女下午受訪還原事發前後所見，無奈表示政府單位處置令人難受。

劉姓女子的子女張先生、張小姐說，他們三兄妹平時分別在台北、台南發展，母親獨自居住在花蓮縣光復鄉佛祖街上，弟弟比較常回花蓮，風災當天上午曾經聯繫母親，問他為什麼沒有疏散撤離，母親說沒有接到任何通知，他們想說政府認為沒有疑慮也就未做多想，沒想到下午就聯繫不上母親了。

事發後，母親的住家，泥水淹到一層樓高，母親的遺體在佛祖街的住處內被發現，整個人因為泡水腫脹的像巨人一樣，外觀和指紋都無法辨識身分，只能依靠DNA比對確認身分。

縣府人員、鄉長總是選在傍晚人潮散去後才來慰問，強調事發時都有通知疏散，還一度說母親戶籍地不在花蓮，所以無法申請補助，「今天就算是遊客在花蓮遇難，你政府也要負責」，後來說能補助15萬元，「我直接跟鄉長說，我給你15萬，把我媽媽還給我」。

後來縣府人員就不聞不問，直到今天法會才出現，圍著縣長在拍照、上香、誦經，表現得很難過的樣子，「我是來看你們表演的嗎？他們不出現我不會比較開心，但至少不會比較難過」、「我們不是因為是藍或是綠，只是政府的處置真的令人難受，不知道該說什麼」、「所以弟弟上午才忍不住大罵」。

張先生出示與母親的對話紀錄，他9月4號新婚時，傳送婚紗照給母親，母親看完開心地回覆「好，好，好，恭喜」，沒想到如今天人永隔；目前預計母親遺體火化後先暫放花蓮，後續再移往台北的塔位安置。

