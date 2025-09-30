快訊

月初新婚報喜月底痛失母親 他揭災後遭遇令人無言

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
張先生出示與母親的對話紀錄，他9月4號新婚時，傳送婚紗照給母親，母親看完開心地回覆「好，好，好，恭喜」，沒想到如今天人永隔。記者李隆揆／攝影
張先生出示與母親的對話紀錄，他9月4號新婚時，傳送婚紗照給母親，母親看完開心地回覆「好，好，好，恭喜」，沒想到如今天人永隔。記者李隆揆／攝影

花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今協調宗教團體舉辦罹難者頭七功德法會，主祭者、縣長徐榛蔚再挨批「擺拍」，罹難者劉姓女子的子女下午受訪還原事發前後所見，無奈表示政府單位處置令人難受。

劉姓女子的子女張先生、張小姐說，他們三兄妹平時分別在台北、台南發展，母親獨自居住在花蓮縣光復鄉佛祖街上，弟弟比較常回花蓮，風災當天上午曾經聯繫母親，問他為什麼沒有疏散撤離，母親說沒有接到任何通知，他們想說政府認為沒有疑慮也就未做多想，沒想到下午就聯繫不上母親了。

事發後，母親的住家，泥水淹到一層樓高，母親的遺體在佛祖街的住處內被發現，整個人因為泡水腫脹的像巨人一樣，外觀和指紋都無法辨識身分，只能依靠DNA比對確認身分。

縣府人員、鄉長總是選在傍晚人潮散去後才來慰問，強調事發時都有通知疏散，還一度說母親戶籍地不在花蓮，所以無法申請補助，「今天就算是遊客在花蓮遇難，你政府也要負責」，後來說能補助15萬元，「我直接跟鄉長說，我給你15萬，把我媽媽還給我」。

後來縣府人員就不聞不問，直到今天法會才出現，圍著縣長在拍照、上香、誦經，表現得很難過的樣子，「我是來看你們表演的嗎？他們不出現我不會比較開心，但至少不會比較難過」、「我們不是因為是藍或是綠，只是政府的處置真的令人難受，不知道該說什麼」、「所以弟弟上午才忍不住大罵」。

張先生出示與母親的對話紀錄，他9月4號新婚時，傳送婚紗照給母親，母親看完開心地回覆「好，好，好，恭喜」，沒想到如今天人永隔；目前預計母親遺體火化後先暫放花蓮，後續再移往台北的塔位安置。

母親 花蓮 難過

相關新聞

烏龍警報嚇壞光復鄉 中央建立發布程序說明警報機制

花蓮光復洪災區前天接連誤傳溢流訊息，又有烏龍警報，嚇壞救災人員與災民。中央前進協調所今天說明堰塞湖警戒發布、解除機制，若...

程建人一生奉獻外交 難忘台美斷交國務院送暖情誼

外交耆老程建人病逝，程建人出生於抗日戰爭期間的重慶，排行老三，程建人的父親是空軍軍官，將四個兒子分別命名中、國、人、民，寓意不忘生為中國人的身分，程建人投入外交工作，為中華民國的國際空間奮鬥，美國斷交，是程建人外交生涯最讓他記憶深刻的一段回憶，聯合報數位版專文還原這段過去，也釐清許多網路報導中關於程建人生涯的錯誤訊息。

台南特搜隊支援洪災多救援任務 黃偉哲：為花蓮鄉親帶去希望與溫暖

花蓮縣光復鄉洪災累計已有18死，仍有6人失聯，今天上午傳出佛祖街再找到一具遺體；前往支援的台南市特搜隊自本月25日執行災...

美國農業次長訪台 AIT：台美在農業與科技領域可攜手領航

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）9月29日至10月1日訪問台灣，美國在台協會（AI...

花蓮光復災情... 許淑華：國慶活動可考慮節目編排做調整

今年國慶將至，但花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前溢流，光復鄉災情慘重，至今仍有人失聯，外界關注國慶相關活動是否會縮小規模。南投縣是...

月初新婚報喜月底痛失母親 他揭災後遭遇令人無言

花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今協調宗教團體舉辦罹難者頭七功德法會，主祭者、縣長徐榛蔚再挨批「擺拍」，罹難者劉姓女子的...

