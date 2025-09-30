多位議長拜會國民黨團求解民代助理費問題 傅崐萁：正視歷史共業

多名縣市正副議長今就「有關建請地方民意代表助理費修法相關事宜」，拜會國民黨立院黨團，國民黨團總召傅崐萁給予正面回應，表示助理費問題是日積月累，必須要正視，既然法律上執行有不合理性，立法院必須務實看待，公開讓全民檢視是否應該修法，解決歷史共業。

新北市議長蔣根煌、新竹市議長許修睿、宜蘭縣議長張勝德、屏東縣議長周典論、嘉義縣議會張明達、高雄市副議長曾俊傑、桃園市議會副議長李曉鐘等，今拜會國民黨團，請託立院協助就解決民代助理費問題進行修法。

蔣根煌說，有開過正副議長聯誼會來提案，半年前就有找立法院長韓國瑜陳情，這次再來找三黨團總召來陳情。

許修睿說，三黨其實都有助理費的問題，且都用貪汙治罪條例辦，除刑責外，也背負著非常多的社會不良的觀感。所有的代議士選出來後，要服務選民非常辛苦，經費也是捉襟見肘。需要租房、水電等額外開支，提出來是希望中央補助、地方補助的助理費應列為「實質補貼」，只要用於公務上都不要屬於貪汙，因沒有進到個人口袋，都是花在公務花銷上，用貪汙治罪條例辦所有代議士，這是非常不公不義的事情。

許修睿指出，助理跟議員也屬於雇傭關係，關係好時什麼事情都沒有，只要準備換認真一點的助理，舊助理就會拿著法律要件檢舉前雇主，造成困擾。這是歷史共業，這幾年全國的代議士上百位以上都被法律糾纏。

張勝德說，民代工作性質特殊，助理常要配合所有選民服務，尤其假日期間。現在修正為勞資雙方，有個補助上限為20%，但裡面包含勞健保、勞退、加班、職業災害補償以及遣散費，這明顯非常不合理，因為以20%換算下來的話，光是勞健保、勞退就已經不足，也無法支應加班及遣散費用。勞基法規定非常嚴格，助理也要一例一休，也要有出勤紀錄等，罰則可以到2萬元以上、100萬元以下罰鍰。建議立法院，三黨協助修正助理聘僱守則及勞動契約的範本。

國民黨團書記長羅智強說，民代助理費相關案件幾乎是全國性，制度上是否出現漏洞，要檢視法律規定合理性。不管是中央、基層民代都出現助理費問題，開始出現選擇性辦案，例如民進黨立委林岱樺因助理費案被查辦，但林是七連罷立委，不是今天才使用這種方式處理助理費問題，可見一直都是用這種方式處理，為何過去不成問題，要選高雄市長時就出問題，而法院判決標準不一致，要找合宜方式處理助理費問題，三黨可以坐下來好好看看，也要看如何限縮選擇性辦案的問題。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，他還在基隆市議會時就提過，若在制度規範上讓人容易犯罪，是否應獲得三黨共識、全民共識做修法，選擇性辦案變成在檢視詐欺助理費時，特定人士的好用工具，這就跟法律背道而馳。

國民黨立委蘇清泉說，這問題不是只在屏東，高雄、台北都一樣，問題突顯出來就是要面對，傅崐萁現在在花蓮光復救災，沒日沒夜，哪有什麼工時，想到工時就頭痛，這地方就是引人入罪，應修法看如何彈性應用，不然每個人都戰戰兢兢。

傅崐萁表示，這問題日積月累，必須要正視。不管是中央或地方，有很多被起訴的個案，一個案子叫個案，每個縣市都有則已經成為通案，因此必須檢討法律上是否有疏漏；是否賦予司法上，不管是檢察官、法官，有過大的裁量權。特別費的問題已經修正，但助理費遲遲未把真正問題務實討論，不必憂讒畏譏。

傅崐萁以新竹市長高虹安任立委時捲入助理費案為例，他說，高的計算方式完全是上一代，即民進黨前立委李俊俋的計算方式，高被起訴，李的問題卻不聞不問。既然法律上執行有不合理性，立法院必須務實看待，公開讓全民檢視是否應該修法，解決歷史共業，杜絕未來司法有不同看法時，見解統一，確保代議士能在沒有任何畏懼的情況下 ，好好代表人民發聲。

