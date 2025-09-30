陳瑞敏獲朝野立委支持 以112票獲立院同意續任

立法院會今進行審計長人事同意權案投票，在朝野共同支持下，以同意112票，不同意0票，同意現任審計長陳瑞敏續任。事實上，回顧日前審查人事同意權案，陳瑞敏表現就頗受在野黨立委肯定，在野立委今早投票前受訪時也說，審計部是相對獨立運作、公正客觀的機關。

民眾黨立院黨團總召黃國昌今早指出，審計部是相對正常運作的獨立機關，每年都有基於職責出版決算審核報告，針對行政機關的重要缺失提出指責，甚至一度引起陳菊的注意要求注意發言。此外，民眾黨團過去提出相關具體檢舉，審計部也大多公正客觀地進行調查，包括就業安定基金遭到挪用的等案件。

人事同意權案於上午9時40分左右開始，並至上午11時截止投票，大約11時20分完成開票。立法院副院長江啟臣宣布，根據投票表決結果，立法院行使審計部審計長陳瑞敏人事同意權案，以同意票112張、不同意票0張、無效票0張，決議陳瑞敏獲得超過全體立委二分之一同意票，依法同意續任審計部審計長。僅國民黨立委丁學忠未投票。

回顧立法院9月19日審查審計長續任人事同意權案，陳瑞敏接受國民黨立委洪孟楷質詢，洪關心636億地方一般性補助款遭砍一事，問這是否為法定義務支出，中央可隨便刪減嗎？陳回應，應照預算編製或預算審議，照法律的規定執行。

洪孟楷當時問到就業安定基金遭濫用，審計部認為用途關聯性不高，應收回達7224萬元，勞動部欲以人民納稅錢編列公務預算回補就業安定基金，陳瑞敏可接受嗎？陳也表示，勞動部應該逐項查明，如果公務用途，匯報行政院，是否編列預算就由政院決定，立院是否通過，則由立院決定，審計部希望基金與公務應分清楚。

有立院人士說，陳瑞敏是目前民進黨政府相對公正的官員，陳畢竟是老公務員，在野希望陳用心的部分，陳也給出善意。 審計長陳瑞敏人事同意權案於上午9時40分左右開始，立委們陸續前往投票。記者季相儒／攝影

商品推薦