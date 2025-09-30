國慶記者會致哀花蓮受災者 韓國瑜籲化解分歧同舟一命

國慶將至，國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜今天主持國慶記者會先向花蓮受災者致哀。他說，今年台灣面對各種挑戰，國慶主題「中華民國生日快樂」簡單有力，希望大家化解分歧，「我們始終在台灣這條大船上，風雨同舟、同舟一命」。

114年國慶大會籌備委員會上午舉行記者會，由韓國瑜主持、說明國慶活動規劃，包括南投縣長許淑華、國民黨立委游顥、馬文君、洪孟楷等人出席。

韓國瑜致詞指出，颱風樺加沙侵襲，花蓮民眾飽受苦痛，慶籌會要向花蓮受災者致上最高哀悼之意，希望傷者早日康復、往生者能夠安息。對於災後重建，希望大家一起幫助花蓮共度難關，祈禱天佑台灣、天佑花蓮。

他表示，明天即將揭開光榮的10月，這是睽違8年再度移師台中舉辦國慶晚會，也是南投縣府有縣制以來第一次舉辦國家級國慶煙火。

韓國瑜指出，今年以來，台灣內外充滿各種挑戰，經濟上有美國關稅壓力，政治上也有大罷免引起衝突與對立，讓台灣人心難安，期待所有風波漸漸平息，浮躁人心能像悶熱天氣後的一場大雨，回歸平靜。

韓國瑜說，今年國慶主題「中華民國生日快樂」簡單、有力、直白，希望海內外同胞都能化解分歧與意見，「我們始終在台灣這條大船上，風雨同舟、同舟一命」。

韓國瑜指出，今年在總統府前活動序幕由三軍儀隊呈現，以及太鼓、管樂精彩表演，還有巨幅國旗在機隊吊掛下進場，大家一同在青天白日滿地紅下演唱感動人心的國歌，中華民國參與各項競賽的榮耀英雄也會依序進場，再由雷虎小組精湛飛行畫上完美句點。

韓國瑜說，國慶適逢中秋佳節，也讓光輝10月充滿溫馨歡愉節慶氣氛，歡迎民眾藉國慶連假在中台灣、台灣心臟地位一起歡慶國家生日，也邀請海外僑胞一起踴躍參加國慶。

韓國瑜說，他剛從日本回來，看到旅居世界各地的僑民，不管是做生意或各行各業傑出表現，就像一面面五彩繽紛風箏在空中飛翔，風箏不管怎麼飛，線頭永遠在手上，就像華僑在海外如何成功發光發熱，根還是在台灣。

