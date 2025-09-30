國慶記者會致哀花蓮受災者 韓國瑜籲化解分歧同舟一命

快訊

中央社／ 台北30日電

國慶將至，國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜今天主持國慶記者會先向花蓮受災者致哀。他說，今年台灣面對各種挑戰，國慶主題「中華民國生日快樂」簡單有力，希望大家化解分歧，「我們始終在台灣這條大船上，風雨同舟、同舟一命」。

114年國慶大會籌備委員會上午舉行記者會，由韓國瑜主持、說明國慶活動規劃，包括南投縣長許淑華、國民黨立委游顥、馬文君、洪孟楷等人出席。

韓國瑜致詞指出，颱風樺加沙侵襲，花蓮民眾飽受苦痛，慶籌會要向花蓮受災者致上最高哀悼之意，希望傷者早日康復、往生者能夠安息。對於災後重建，希望大家一起幫助花蓮共度難關，祈禱天佑台灣、天佑花蓮。

他表示，明天即將揭開光榮的10月，這是睽違8年再度移師台中舉辦國慶晚會，也是南投縣府有縣制以來第一次舉辦國家級國慶煙火。

韓國瑜指出，今年以來，台灣內外充滿各種挑戰，經濟上有美國關稅壓力，政治上也有大罷免引起衝突與對立，讓台灣人心難安，期待所有風波漸漸平息，浮躁人心能像悶熱天氣後的一場大雨，回歸平靜。

韓國瑜說，今年國慶主題「中華民國生日快樂」簡單、有力、直白，希望海內外同胞都能化解分歧與意見，「我們始終在台灣這條大船上，風雨同舟、同舟一命」。

韓國瑜指出，今年在總統府前活動序幕由三軍儀隊呈現，以及太鼓、管樂精彩表演，還有巨幅國旗在機隊吊掛下進場，大家一同在青天白日滿地紅下演唱感動人心的國歌，中華民國參與各項競賽的榮耀英雄也會依序進場，再由雷虎小組精湛飛行畫上完美句點。

韓國瑜說，國慶適逢中秋佳節，也讓光輝10月充滿溫馨歡愉節慶氣氛，歡迎民眾藉國慶連假在中台灣、台灣心臟地位一起歡慶國家生日，也邀請海外僑胞一起踴躍參加國慶。

韓國瑜說，他剛從日本回來，看到旅居世界各地的僑民，不管是做生意或各行各業傑出表現，就像一面面五彩繽紛風箏在空中飛翔，風箏不管怎麼飛，線頭永遠在手上，就像華僑在海外如何成功發光發熱，根還是在台灣。

韓國瑜 國慶 花蓮

相關新聞

烏龍警報嚇壞光復鄉 中央建立發布程序說明警報機制

花蓮光復洪災區前天接連誤傳溢流訊息，又有烏龍警報，嚇壞救災人員與災民。中央前進協調所今天說明堰塞湖警戒發布、解除機制，若...

程建人一生奉獻外交 難忘台美斷交國務院送暖情誼

外交耆老程建人病逝，程建人出生於抗日戰爭期間的重慶，排行老三，程建人的父親是空軍軍官，將四個兒子分別命名中、國、人、民，寓意不忘生為中國人的身分，程建人投入外交工作，為中華民國的國際空間奮鬥，美國斷交，是程建人外交生涯最讓他記憶深刻的一段回憶，聯合報數位版專文還原這段過去，也釐清許多網路報導中關於程建人生涯的錯誤訊息。

台南特搜隊支援洪災多救援任務 黃偉哲：為花蓮鄉親帶去希望與溫暖

花蓮縣光復鄉洪災累計已有18死，仍有6人失聯，今天上午傳出佛祖街再找到一具遺體；前往支援的台南市特搜隊自本月25日執行災...

美國農業次長訪台 AIT：台美在農業與科技領域可攜手領航

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）9月29日至10月1日訪問台灣，美國在台協會（AI...

花蓮光復災情... 許淑華：國慶活動可考慮節目編排做調整

今年國慶將至，但花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前溢流，光復鄉災情慘重，至今仍有人失聯，外界關注國慶相關活動是否會縮小規模。南投縣是...

月初新婚報喜月底痛失母親 他揭災後遭遇令人無言

花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今協調宗教團體舉辦罹難者頭七功德法會，主祭者、縣長徐榛蔚再挨批「擺拍」，罹難者劉姓女子的...

