《菱傳媒》捲黃國昌狗仔跟監案收攤？ 員工：陳申青上午到辦公室不發一語
民眾黨主席黃國昌被爆組狗仔集團跟監民進黨政治人物，《菱傳媒》被捲入其中，今天上午有消息傳出《菱傳媒》即日起停止營運，員工接獲通知下午回公司開會。《菱傳媒》員工對於外界傳聞表示，並沒有所謂接獲通知回社開會這件事，社長陳申青今天上午10時到公司時不發一語，有找公司主管開會，目前確定的是已要求記者停止發稿，公司未來動向可能下午才會明朗。
這名員工表示，對於黃國昌狗仔集團這件事，目前待在公司的員工並不清楚，陳申青日前要發聲明，事前也沒有任何主管知道，一切都是從外部資訊才知道這件事，這也是陳申青一貫作風，就是外面已經對《菱傳媒》關門這件事傳到滿城風雨，陳申青上午到公司時，也沒有對在公司內的員工有任何說明。
至於有沒有通知《菱傳媒》所有員工下午回公司開會？這名員工說，根本沒有這個通知，但每周二下午，依例本來就是記者回社向陳申青討論一周規劃專題的會議時間，陳申青沒有說下午要停開這個例行會議，主管上午跟陳申青開會後，也只告知讓記者從現在開始停止發稿，現在大家都人心惶惶，可能在下午4時開會時，才會知道公司未來方向。
記者致電《菱傳媒》董事長施威全，施以訊息回覆「謝謝關心，您問一下編輯台好嗎，說法會比較精準。」
