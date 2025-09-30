美國人口販運報告 台灣連16年第1級、中國最差第3級

快訊

中央社／ 華盛頓29日專電

美國國務院今天公布全球防制人口販運評比結果，台灣連續16年名列最高的「第1級」，但報告指出仍未完全落實受害者辨識程序，導致部分受害者取得司法正義與保護照護更加困難。中國政府則被評為最差的第3級。

美國國務院今天公布2025年人口販運報告，檢視全球逾180個國家與地區政府於遏阻人口販運所做出的努力。台灣連年被評為最高的第1級，與美國、英國、芬蘭、捷克、比利時、立陶宛及瑞典等並列。

報告指出，台灣政府完全符合消除人口販運的最低標準，在本報告期內持續展現出嚴肅且持續的努力，包括定罪更多的人口販運者，及大幅增加轉介至服務的受害者人數等。

雖然台灣符合最低標準，但當局調查的案件數較少、起訴的嫌疑人數量也較少，且未完全落實受害者辨識程序，導致部分受害人獲得司法正義和保護照顧的途徑受阻。不足的檢查規範，以及不同部會之間職責分隔，持續妨礙辨識、調查與起訴移工強迫勞動案件的努力。

此外，報告指出，移工在合約中途轉換工作的權利受限，以及政府缺乏保障移工家庭看護權益的專門勞動法規，持續使數以千計的人暴露於強迫勞動的剝削風險之中。

中國方面，報告指未完全達到消除人口販運的最低標準，「且未做出重大努力」，而持續被列為第3級。評比期間，政府附屬部門中普遍存在強迫勞動的政策或模式，包括持續以「職業訓練」和「去極端化」的名義，任意拘留和關押新疆維吾爾族等少數民族和宗教群體成員。

根據報告，中國公民據報在亞洲、中東、非洲、南美與歐洲多國，在「一帶一路」倡議及其他政府或企業相關基礎建設計畫中遭受強迫勞動，中國政府對招募、契約和勞動條件監管不足，且中國外交機構常未能識別或協助受剝削者。

中國政府第8年未完整公布執法數據，也未報告任何人口販運被害人識別或保護轉介的做法。

根據報告定義，人口販運是指以剝削為目的，強迫成年人或孩童進行勞役或性交易，並從中獲利的行為；受害者不須從甲地被運到乙地才符合上述定義。

報告分3級評等，第1級雖是最高等級，但不表示被列為第1級的國家沒有人口販運問題，或已拿出足夠作為，而是表示該國政府在處理人口販運所做的努力，符合美國「販運受害者保護法」（Trafficking Victims Protection Act）的最低標準。

