審計長人事同意權案 陳瑞敏拿112張同意票順利續任

現任審計長陳瑞敏的任期將屆滿，總統賴清德提名陳瑞敏續任審計部審計長。立法院會今天進行審計長人事同意權案記名投票表決，朝野立委進場投票，陳瑞敏最終得到112張同意票，順利續任。

陳瑞敏任期將於10月1日屆滿，為使審計長任期順利銜接，賴總統依據憲法第104條規定，提名陳瑞敏續任，咨請立法院行使同意權。依審計部組織法第3條規定，審計長任期6年，無連任限制。

各黨在國會席次，國民黨加上無黨籍立委陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨有51席、台灣民眾黨有8席。

立法院會今天進行審計長人事同意權案記名投票表決，台灣民眾黨立法院黨團投票前舉行「審計長投票意向說明」記者會。

民眾黨團總召黃國昌表示，關於審計長人事同意權案，民眾黨團基於2個理由，決議8位立委一致投下同意票。第一個理由是，過去這段時間，審計部是中華民國所有獨立機關運作比較正常的機關，審計部每年夏天提出的決算報告，對行政機關重要缺失提出具體指責，即使經過政治紛擾，但審計部依然在決算報告清楚呈現。

黃國昌表示，第二個理由，民眾黨團提出具體檢舉時，審計部都會調查，且調查結果公正客觀，例如去年引發軒然大波的勞動基金不法濫用，審計部就勇敢提出報告，並要求勞動基金、就業安定基金不法挪用部分予以退還。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪時則表示，今天審計長人事同意權案的投票並沒有太多爭議，應該會很順利的通過。

院會在上午9時45分許開始投票，並於上午11時開始開票。今天有112位立委領票，1位立委未領票。開票結果，陳瑞敏得到112張同意票。

中華民國憲法第104條條文規定，監察院設審計長，由總統提名，經立法院同意任命之。

立法院職權行使法規定，立法院依憲法第104條、憲法增修條文第5條第1項、第6條第2項、第7條第2項規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立委1/2的同意為通過。

