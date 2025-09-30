快訊

黃國昌「跟監門」 王義川5問︰請公開承諾有就退出政壇

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王義川。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌疑似組織狗仔隊，跟拍綠營政治人物，黃昨天在直播中否認。民進黨立委王義川提出5問，包括跟監他的4位狗仔隊記者，黃國昌當真都不認識，都沒有和他們討論案情？如果有，就退出政壇。

王義川指出，他提出5個問題，請黃國昌回答，是或不是。第一、所有綠營政治人物的跟拍案是否都和黃國昌無關；第二、他的跟拍案中，4位狗仔黃國昌是否通通不認識；第三、凱思國際的成立和負責人李麗娟，黃國昌是否不認識；第四、黃國昌身為一個政治人物，有沒有和媒體合作，跟監、跟拍政敵；第五、民眾黨前主席柯文哲所有被跟拍的影片和照片，黃國昌是否都是媒體揭露以後才知道，事先都沒有看過。

王義川說，上述5件事，請黃國昌公開承諾，這些事情都和他無關，如果有任何一件事和他有關，他事先知情，就請退出政壇。

黃國昌 王義川 民眾黨

