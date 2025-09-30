美農業官員訪台 民進黨團：樂見台美互利貿易

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格訪台，將會晤台灣肉品產業界人士。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說，樂見台美雙方的農業交流能在更寬闊的基礎上，進行互利貿易。

美國在台協會（AIT）29日發布新聞稿表示，美國農業部貿易及對外農業事務次長盧克．林德柏格（Luke J. Lindberg）9月29日至10月1日訪問台灣，期間將與美國肉類出口協會及台灣肉品產業領袖會晤，主持與美國農業界代表對談的圓桌會議。

林德柏格訪台與關稅談判是否相關，鍾佳濱在立法院接受媒體聯訪時，作以上表示。

鍾佳濱指出，台美農業交流跟往來相當密切，他也將與來自美國酪農生產委員會及美國牛乳出口委員會，在AIT的陪同下，與台灣業者簽訂意向書。台美在農業有很多項目是互補的，樂見台美雙方農業交流在更寬闊的基礎上，進行互利貿易。

此外，監察院日前通過調查報告，指TikTok（抖音）對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅台灣國家安全，行政院應督導相關機關積極檢討改進。

鍾佳濱呼籲民眾使用網路社群平台與社群媒體，要注意自身權益、小心個資外洩，政府會在現行法令下進行必要管制。至於抖音或小紅書等，未來若要在國內尋求合於管制的規範，就要遵守法令規定，甚至必須落地才能納管。

關於花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後續，鍾佳濱說，目前最重要的是救災的腳步不能停，在此前提下，願意充分討論，期盼能得出福國利民最好的做法，民進黨團的態度一向是開放的。

