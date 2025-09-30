快訊

國造潛艦推手黃曙光走人 黃珊珊：最近家裡有事情

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
潛艦國造推手黃曙光（左）請辭國安會諮委，胞妹黃珊珊（右）透露「最近家裡的確有些事情」。圖／取自黃珊珊臉書
潛艦國造推手黃曙光（左）請辭國安會諮委，胞妹黃珊珊（右）透露「最近家裡的確有些事情」。圖／取自黃珊珊臉書

有關國安會諮委黃曙光請辭，黃的妹妹、民眾黨立委黃珊珊今天表示，最近家裡的確有些事情，不能因為家庭耽誤工作，「請辭真的是基於家庭因素」，不過國家政策本來就是一棒接一棒，潛艦國造也不會因為一個人而受到影響。

總統府發言人郭雅慧前天表示，黃曙光先前基於家庭因素請辭，賴清德總統幾經慰留勉予同意，同時肯定其為國家安全與國防建設奉獻心力。由於黃曙光過去為潛艦國造小組召集人，外界也關注是否影響原型艦海鯤號及後續量產艦的進度。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃曙光胞妹黃珊珊受訪時表示，前幾天陪同立法院長韓國瑜出訪日本，她有看到黃曙光請辭的相關新聞，「最近我們家裡的確有些事情，因為兩邊工作上有困難，哥哥認為不應該因為家庭而誤耽誤工作。」

黃珊珊強調，黃曙光請辭真的是基於家庭因素，然而國家政策本來就是一棒接一棒，潛艦國造當然也會繼續進行，更不會因為一個人而受到影響。

