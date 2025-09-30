林楚茵點名黃國昌涉養狗仔 要求講清楚資金哪來、是否中資？

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片

「鏡」傳媒點名民眾黨主席黃國昌疑似組織狗仔隊，跟拍綠營政治人物。民進黨立委林楚茵今天表示，這顯然這是一群由黃國昌領導，有組織、長期跟監、非法跟監、入侵民宅的狗仔集團，請問黃國昌，背後的資金何在？凱思國際有沒有港資？有沒有境外勢力的介入？有沒有與中國勾結？

黃國昌被鏡傳媒指控，長期透過公益組織「吹哨者協會」籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，遭爆涉入的中央社記者昨已請辭；不過，周刊進一步指控，這位記者一人分飾兩角，曾在採訪過程中透過「蕭依依」與「謝幸恩」身分發簡訊給民進黨立委林楚茵，因此露餡。

林楚茵表示，收到「蕭依依」與「謝幸恩」分別傳來訊息，當時她就覺得奇怪，把這份簡訊問了幾位媒體朋友，想查證蕭依依跟謝幸恩到底是不是同一人，當時媒體朋友也不敢給她肯定答案，但沒想到現在線索都被鏡週刊串起來了。林說，被黃國昌指揮的狗仔，甘做政治的打手，就沒有資格講第四權，媒體人的身分不是這樣糟蹋的。

林楚茵指出，中央社記者跟監國會議員根本已經不只是離譜而是犯罪，甚至跑到她家樓下租車位，到底受到誰的指示？領有政府預算的中央社必須追查到底，她也會持續監督。也要問國民黨立委王鴻薇、徐巧芯，狗仔跟拍的照片為何流到手上？藍委在集團中又是什麼角色？

黃國昌 林楚茵 中央社

