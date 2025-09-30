影／向李鴻源請益 鄭麗文：把台灣的政黨政治拉回正軌
國民黨黨主席候選人鄭麗文上午前往台大嚴慶齡工業研究中心拜會內政部前部長李鴻源請益。鄭麗文對此次花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災一事，表示比想像的嚴重很多，身為要參選國民黨主席，國民黨應該負怎樣的責任，是今天是要思考的重點，這也是拜會李部長重要的原因。
鄭麗文表示此次風災反映出政府體系在面對重大極端氣候所帶來的災害，還沒有做好在法令、政策上防災的準備，現在國會就可以針對相關的需要進行修法，也感謝李部長對參選黨主席的關心支持。
李鴻源表示國民黨過去給人的詬病，好像年輕人都不太喜歡我們，但我們在地方還有14個縣市在執政，這些從政黨員的表現都不錯，這中間到底出現什麼問題？李鴻源指出不論國民黨未來要重返執政變成執政黨，或目前在野要做一個稱職的反對黨，需要很多的專業與新的思考，也需要很多年輕人的智慧，未來的黨主席要有能力去把年輕人智慧給找到，如何做一個傳承，讓老、中、青大家都有角色可以扮演，是這任黨主席最嚴峻的挑戰。
鄭麗文強調要把台灣的政黨政治拉回正軌，如同李鴻源部長都可以重新帶著學生、年輕人的團隊，為未來國家發展，再盡一份心力，參選國民黨主席肩負很多人的期許，大家一起努力完成。
