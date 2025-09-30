快訊

花蓮光復洪災罹難者頭七法會 縣長主祭家屬大罵：未獲通知

全真瑜珈宣布破產「10/1全面歇業」 會員崩潰洗版：怎麼退費

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

黃國昌：吹哨者協會不搞狗仔 反嗆鏡傳媒才是狗仔集團

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席黃國昌遭指「指揮狗仔集團」跟監政敵，傳出負責指揮的中央社記者謝幸恩昨天發聲辭去職務。黃國昌今天對此表示，吹哨者保護協會不搞狗仔行為，反嗆鏡傳媒才是全台最大狗仔集團，並稱謝幸恩是非常優秀的調查記者，辭職是中央社的損失。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，這幾天看到綠媒報導，心裡真的是莫名其妙，還有人說黃國昌神隱，「我有時候真的不知道，新聞有需要搞成這樣嗎」，事實是針對任何弊案檢舉，吹哨者保護協會都會核實調查，「很多案子因為我們揭弊，檢調單位才被逼著去辦。」

黃國昌說，自己對於狗仔的認知，應該就是鏡傳媒集團，吹哨者保護協會不搞狗仔行徑，而是僅針對弊案進行調查，這些配合調查的同仁、合作媒體都冒了極大風險，過去從保和會到天道盟，全部都是有權有勢的人，他絕對不會洩漏調查員的身分，同時也不會向外界透露調查細節，「他們在進行非常了不起且辛苦的工作。」

黃國昌說明，所謂的安和路大樓辦公室，該處是自己的律師事務所，他也約過很多人在辦公室開會，當中就包括客戶與鏡週刊在內的媒體朋友等。

黃國昌表示，謝幸恩是非常優秀的調查記者，「我認識她的時候，他是採訪我的記者」，昨天看到該份辭職聲明非常感動，因為這才是記者應該有的樣子，謝幸恩完全知道記者的天職是什麼，反觀鏡傳媒集團才是全台最大狗仔集團，「你們有資格指著人家的鼻子，然後還說人家在養狗仔，要不要拿鏡子照照自己？」

黃國昌說，謝幸恩做出辭職的決定，其實這是中央社的損失，「但是離開中央社也好，因為她加入中央社以後，大部分就是寫官稿」，對於過去遭受這些莫名的攻擊，自己也真的不知道如何形容，這個國家容不下勇於揭發弊案的人，反而是針對監督政府的人發動抹黑式的攻擊。

黃國昌 中央社 辭職

延伸閱讀

黃國昌捲入「狗仔」政治風暴 柯文哲今出庭外界關注黃會陪旁聽？

民眾黨團：審計部運作維持獨立 決議投審計長贊成票

黃國昌開直播：吹哨者協會追弊 確定違法亂紀才出手

黃國昌捲狗仔風波開直播反駁神隱 左批王義川秀下限右嗆許智傑不要臉

相關新聞

影／向李鴻源請益 鄭麗文：把台灣的政黨政治拉回正軌

國民黨黨主席候選人鄭麗文上午前往台大嚴慶齡工業研究中心拜會內政部前部長李鴻源請益。鄭麗文對此次花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災...

黃國昌：吹哨者協會不搞狗仔 反嗆鏡傳媒才是狗仔集團

民眾黨主席黃國昌遭指「指揮狗仔集團」跟監政敵，傳出負責指揮的中央社記者謝幸恩昨天發聲辭去職務。黃國昌今天對此表示，吹哨者...

黃國昌捲入「狗仔」政治風暴 柯文哲今出庭外界關注黃會陪旁聽？

台北地院審理京華城案今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理吳順民詰問應；...

審計長人事同意權 民眾黨團決議8位委員將都投下同意票

台灣民眾黨立院黨團今天舉辦「審計長投票意向說明」記者會，民眾黨主席黃國昌與黨籍立委一字排開，對審計長陳瑞敏同意權投票表達...

民眾黨團：審計部運作維持獨立 決議投審計長贊成票

立法院會今天進行審計長人事同意權案投票，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，審計部是運作較為正常的獨立機關，決算報告都有點出...

盧特尼克要拆解矽盾 我護國神山不保？

美國商務部長盧特尼克的新矽盾論，已不再是美中台關係的學術辯論，而是對台灣的國安警鐘。美國財長貝森特日前即警告，世界經濟最大的失敗點，就是99%的高性能晶片都是在台灣生產的。貝森特和盧特尼克說法遙相呼應，更明白指出華府意圖「分散風險」，要把台灣半導體產能移轉到美國及其他盟國，這已是美國步步進逼的現實，會在這論調下，對我關稅談判和台美經貿結構調整做大翻轉。台灣自豪的「矽盾」，曾被視為阻止戰爭的保險，現在卻可能變成被拆解的籌碼。若政府再以樂觀想像掩飾現狀，不僅會誤判情勢，更可能把國家帶入更孤立的險境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。