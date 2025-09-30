黃國昌：吹哨者協會不搞狗仔 反嗆鏡傳媒才是狗仔集團

民眾黨主席黃國昌遭指「指揮狗仔集團」跟監政敵，傳出負責指揮的中央社記者謝幸恩昨天發聲辭去職務。黃國昌今天對此表示，吹哨者保護協會不搞狗仔行為，反嗆鏡傳媒才是全台最大狗仔集團，並稱謝幸恩是非常優秀的調查記者，辭職是中央社的損失。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，這幾天看到綠媒報導，心裡真的是莫名其妙，還有人說黃國昌神隱，「我有時候真的不知道，新聞有需要搞成這樣嗎」，事實是針對任何弊案檢舉，吹哨者保護協會都會核實調查，「很多案子因為我們揭弊，檢調單位才被逼著去辦。」

黃國昌說，自己對於狗仔的認知，應該就是鏡傳媒集團，吹哨者保護協會不搞狗仔行徑，而是僅針對弊案進行調查，這些配合調查的同仁、合作媒體都冒了極大風險，過去從保和會到天道盟，全部都是有權有勢的人，他絕對不會洩漏調查員的身分，同時也不會向外界透露調查細節，「他們在進行非常了不起且辛苦的工作。」

黃國昌說明，所謂的安和路大樓辦公室，該處是自己的律師事務所，他也約過很多人在辦公室開會，當中就包括客戶與鏡週刊在內的媒體朋友等。

黃國昌表示，謝幸恩是非常優秀的調查記者，「我認識她的時候，他是採訪我的記者」，昨天看到該份辭職聲明非常感動，因為這才是記者應該有的樣子，謝幸恩完全知道記者的天職是什麼，反觀鏡傳媒集團才是全台最大狗仔集團，「你們有資格指著人家的鼻子，然後還說人家在養狗仔，要不要拿鏡子照照自己？」

黃國昌說，謝幸恩做出辭職的決定，其實這是中央社的損失，「但是離開中央社也好，因為她加入中央社以後，大部分就是寫官稿」，對於過去遭受這些莫名的攻擊，自己也真的不知道如何形容，這個國家容不下勇於揭發弊案的人，反而是針對監督政府的人發動抹黑式的攻擊。

