藍一度擬封殺115年度總預算案 表決前撤案

國民黨立法院黨團今天一度提案，於今天立法院會封殺115年度中央政府總預算案，退回程序委員會。不過，就在7分鐘待表決的鈴聲結束後，院會主席，立法院長韓國瑜宣布國民黨團撤案，現場響起一陣歡呼及掌聲。

立法院會上午舉行院會。為了強化海纜保護，行政院函請立法院審議的電信管理法第72條條文修正草案等7項強化防護台灣海纜之法案，順利交付交通或經濟委員會審查，藍白並未提案阻擋。

正當院會宣讀115年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分）時，國民黨團提案，要求退回程序委員會，遭民進黨團反對，韓國瑜隨即裁示表決，按鈴7分鐘，議事人員分發表決卡。此時，民進黨立委也將「顧民生，不能等」、「總預算，勿杯葛」手板，放在質詢台上表示抗議。

不過，表決鈴聲結束後，即將進入表決程序之際，韓國瑜在立院秘書長周萬來提醒下，宣布國民黨團撤回提案，現場立刻響起一陣歡呼聲及掌聲。

韓國瑜接著表示，將依議事處意見，即立法院邀請行政院院長、主計長、財政部部長列席報告115年度施政計畫及「115年度中央政府總預算案」編制經過並備質詢。

藍白兩黨立委隨後也分別在議場後方角落、座位通道舉行臨時會議。

不過，在稍後院會進行到討論事項時，處理民進黨團針對藍白立委分別提出的刑事訴訟法、公投法及反年改等3項復議案，藍白挾人數優勢，均全數封殺。

行政院函請審議的海纜7法，包括電信管理法第72條條文修正草案、氣象法第21條之1條文修正草案、商港法第15條及第65條之4條文修正草案、船舶法部分條文修正草案、電業法第71條之1條文修正草案、天然氣事業法第55條之1條文修正草案、自來水法第97條之1條文修正草案。

