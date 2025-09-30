出席「華沙安全論壇」演說 林佳龍：台灣準備好與歐洲共創繁榮

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍台北時間29日晚間出席在波蘭舉行的「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum），並以「重塑全球民主供應鏈」（Reinvention of Global Democratic Supply Chain）為題發表專題演說。這是自 2014 年創辦以來，華沙安全論壇首次邀請台灣外交部長發表演講。

對於受邀演說，林佳龍表示「深感榮幸」，也很高興能藉機向歐洲朋友分享。林佳龍說，全球產業供應鏈因為新冠疫情、俄烏戰爭、中俄朝伊威權政權的結合，以及去全球化浪潮的興起而進入重組階段。此時全球理念相近的國家應團結一致，攜手「再造全球民主供應鏈」。

林佳龍強調，台灣是值得信賴的合作夥伴，生產全球超過九成的先進半導體，是推動 AI 時代進步的關鍵力量，並與國際供應鏈深度融合。他指出，台灣能協助歐洲放大工業實力與卓越創新能量，成為歐洲未來各產業冠軍的「造王者」，這將有助歐洲實現戰略性「再工業化」，並進一步推動「歐洲再武裝計畫」。

林佳龍提到，除了科技層面的合作，外交部今年也以「歐洲台灣文化」為主題，推動「From tech to culture, Taiwan leads the future」，透過文化深化台歐共同價值，形成「科技、文化與民主」的黃金三角。林佳龍最後表示，台灣已經準備好與歐洲攜手合作，共同為自由民主與世代繁榮開創新局。

