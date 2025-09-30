黃國昌捲入「狗仔」政治風暴 柯文哲今出庭外界關注黃會陪旁聽？
台北地院審理京華城案今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理吳順民詰問應；民眾黨主席黃國昌被踢爆疑指揮「狗仔」跟監政敵，黃於柯出庭時「通常」參與旁聽，今是否現身引關注。
黃國昌日前被爆料2022年起指揮「政治狗仔」對政敵從事監控，遭鎖定的綠營政治人物包括民進黨立委王義川、許智傑、前衛福部長陳時中等，「當事人」王義川連日公開叫板，並稱黃國昌「神隱」，黃昨天直播中一度回應。
黃國昌昨晚透過個人YouTube直播首度回應，指連假時有私人行程，並指有關報導「穿鑿附會、太誇張」，還嗆聲鏡傳媒才是「最大的狗仔」。
過往，無論是柯文哲羈押禁見時、獲交保裁定以後，黃國昌皆會在柯出庭時，坐在法庭角落旁聽，並段落式走出法庭詮釋庭審相關內容，黃今天是否慣例旁聽？是否對連日的政治風暴再作出更完整、清晰之論述？還有待觀察。
至於今天庭審下午2時許開庭，由應曉薇「被告轉證人」接受柯文哲、沈慶京、吳順民3人的詰問，檢察官預計詰問應女1小時，沈慶京原則上詰問40分鐘，柯文哲詰問時間不定。
依台北地檢署起訴資料，應曉薇涉京華城容積弊案，涉犯違背職務收受賄賂、洗錢罪，犯罪所得5250萬元，檢方認為，應是民意代表，本應恪盡職責、為選民謀最大福祉，臨訟之際竟為脫免刑責而欲自機場出境潛逃，面對司法調查不思悔改，惡性重大。
檢察官為此對應曉薇涉貪汙案情部分求處有期徒刑13年，建議併科罰金3000萬元，褫奪公權10年，並對她涉犯洗錢罪求刑3年6月，建議併科罰金2000萬元。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言