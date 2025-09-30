黃國昌捲入「狗仔」政治風暴 柯文哲今出庭外界關注黃會陪旁聽？

台北地院審理京華城案今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理吳順民詰問應；民眾黨主席黃國昌被踢爆疑指揮「狗仔」跟監政敵，黃於柯出庭時「通常」參與旁聽，今是否現身引關注。

黃國昌日前被爆料2022年起指揮「政治狗仔」對政敵從事監控，遭鎖定的綠營政治人物包括民進黨立委王義川、許智傑、前衛福部長陳時中等，「當事人」王義川連日公開叫板，並稱黃國昌「神隱」，黃昨天直播中一度回應。

黃國昌昨晚透過個人YouTube直播首度回應，指連假時有私人行程，並指有關報導「穿鑿附會、太誇張」，還嗆聲鏡傳媒才是「最大的狗仔」。

過往，無論是柯文哲羈押禁見時、獲交保裁定以後，黃國昌皆會在柯出庭時，坐在法庭角落旁聽，並段落式走出法庭詮釋庭審相關內容，黃今天是否慣例旁聽？是否對連日的政治風暴再作出更完整、清晰之論述？還有待觀察。

至於今天庭審下午2時許開庭，由應曉薇「被告轉證人」接受柯文哲、沈慶京、吳順民3人的詰問，檢察官預計詰問應女1小時，沈慶京原則上詰問40分鐘，柯文哲詰問時間不定。

依台北地檢署起訴資料，應曉薇涉京華城容積弊案，涉犯違背職務收受賄賂、洗錢罪，犯罪所得5250萬元，檢方認為，應是民意代表，本應恪盡職責、為選民謀最大福祉，臨訟之際竟為脫免刑責而欲自機場出境潛逃，面對司法調查不思悔改，惡性重大。

檢察官為此對應曉薇涉貪汙案情部分求處有期徒刑13年，建議併科罰金3000萬元，褫奪公權10年，並對她涉犯洗錢罪求刑3年6月，建議併科罰金2000萬元。 民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照 台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照

