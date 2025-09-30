聽新聞
0:00 / 0:00
審計長人事同意權 民眾黨團決議8位委員將都投下同意票
台灣民眾黨立院黨團今天舉辦「審計長投票意向說明」記者會，民眾黨主席黃國昌與黨籍立委一字排開，對審計長陳瑞敏同意權投票表達黨團決議一致投下贊成票，支持審計長陳瑞敏續任。
黃國昌並給出2大理由，表示政府所有的獨立機關，審計部是相對比較正常，對於行政機關的缺失，都有提出具體的指責，立委提出政府機關違法、違規的檢舉時，審計部也都會進行調查，基於這2點理由，民眾黨立法院黨團一致決議，8位委員都會投下同意票。
