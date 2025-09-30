審計長人事同意權 民眾黨團決議8位委員將都投下同意票

美國商務部長盧特尼克的新矽盾論，已不再是美中台關係的學術辯論，而是對台灣的國安警鐘。美國財長貝森特日前即警告，世界經濟最大的失敗點，就是99%的高性能晶片都是在台灣生產的。貝森特和盧特尼克說法遙相呼應，更明白指出華府意圖「分散風險」，要把台灣半導體產能移轉到美國及其他盟國，這已是美國步步進逼的現實，會在這論調下，對我關稅談判和台美經貿結構調整做大翻轉。台灣自豪的「矽盾」，曾被視為阻止戰爭的保險，現在卻可能變成被拆解的籌碼。若政府再以樂觀想像掩飾現狀，不僅會誤判情勢，更可能把國家帶入更孤立的險境。

