快訊

審計長人事同意權 民眾黨團決議8位委員將都投下同意票

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台灣民眾黨立院黨團今天舉辦「審計長投票意向說明」記者會，民眾黨主席黃國昌（圖）與黨籍立委一字排開，對審計長陳瑞敏同意權投票表達黨團決議一致投下贊成票，支持審計長陳瑞敏續任。記者許正宏／攝影
台灣民眾黨立院黨團今天舉辦「審計長投票意向說明」記者會，民眾黨主席黃國昌（圖）與黨籍立委一字排開，對審計長陳瑞敏同意權投票表達黨團決議一致投下贊成票，支持審計長陳瑞敏續任。記者許正宏／攝影

台灣民眾黨立院黨團今天舉辦「審計長投票意向說明」記者會，民眾黨主席黃國昌與黨籍立委一字排開，對審計長陳瑞敏同意權投票表達黨團決議一致投下贊成票，支持審計長陳瑞敏續任。

黃國昌並給出2大理由，表示政府所有的獨立機關，審計部是相對比較正常，對於行政機關的缺失，都有提出具體的指責，立委提出政府機關違法、違規的檢舉時，審計部也都會進行調查，基於這2點理由，民眾黨立法院黨團一致決議，8位委員都會投下同意票。

台灣民眾黨立院黨團今天舉辦「審計長投票意向說明」記者會，民眾黨主席黃國昌（中）與黨籍立委一字排開，對審計長陳瑞敏同意權投票表達黨團決議一致投下贊成票，支持審計長陳瑞敏續任。記者許正宏／攝影
台灣民眾黨立院黨團今天舉辦「審計長投票意向說明」記者會，民眾黨主席黃國昌（中）與黨籍立委一字排開，對審計長陳瑞敏同意權投票表達黨團決議一致投下贊成票，支持審計長陳瑞敏續任。記者許正宏／攝影

台灣民眾黨 陳瑞敏 投票 黃國昌

盧特尼克要拆解矽盾 我護國神山不保？

美國商務部長盧特尼克的新矽盾論，已不再是美中台關係的學術辯論，而是對台灣的國安警鐘。美國財長貝森特日前即警告，世界經濟最大的失敗點，就是99%的高性能晶片都是在台灣生產的。貝森特和盧特尼克說法遙相呼應，更明白指出華府意圖「分散風險」，要把台灣半導體產能移轉到美國及其他盟國，這已是美國步步進逼的現實，會在這論調下，對我關稅談判和台美經貿結構調整做大翻轉。台灣自豪的「矽盾」，曾被視為阻止戰爭的保險，現在卻可能變成被拆解的籌碼。若政府再以樂觀想像掩飾現狀，不僅會誤判情勢，更可能把國家帶入更孤立的險境。

