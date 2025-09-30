民眾黨團：審計部運作維持獨立 決議投審計長贊成票

立法院會今天進行審計長人事同意權案投票，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，審計部是運作較為正常的獨立機關，決算報告都有點出行政機關的重要缺失，就連監察院長陳菊都要求注意發言，過去進行的調查也大多公正客觀，因此民眾黨團決議一致投下贊成票。

立法院會上午進行審計長人事同意權案記名投票表決，民眾黨團會前舉行投票意向說明記者會，黃國昌當場宣布，民眾黨團決議一致投下贊成票。

黃國昌指出，審計部是相對正常運作的獨立機關，每年都有基於職責出版決算審核報告，針對行政機關的重要缺失提出指責，甚至一度引起陳菊的注意要求注意發言。此外，民眾黨團過去提出相關具體檢舉，審計部也大多公正客觀地進行調查，包括就業安定基金遭到挪用的等案件。

黃國昌也說，針對明年度中央政府總預算，攸關提高警消退休金、軍人待遇的事情，賴清德總統已經公布法律正式生效，行政院長卓榮泰竟然沒有依法編列預算，不僅嚴重蔑視立法院三讀通過的修法，更是在不法踐踏退休警消跟現役軍人的權益。

黃國昌指出，近期花蓮湧入許多鏟子超人，警消跟軍人在現場忙著救災，結果執政黨拒絕依法編列預算，在民眾黨團討論的過程當中，「其中一個選項是把中央政府總預算全案退回」，但是還是希望事緩則圓、行政院誠實面對錯誤，採取具體措施與檢討改進。

黃國昌表示，民眾黨團不會直接退回總預算，但是也不會簽署不復議同意書，同時要求立法院長韓國瑜盡速召集黨團協商，就看卓榮泰是否繼續悍然拒絕依法編列預算，面對如此違法濫權的行政院，民眾黨團將視黨團協商結果、行政院後續態度決定採取何種具體作為。

