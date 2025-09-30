傳習近平要求反台獨 美國務院：立場不變中國是最大威脅

快訊

中央社／ 華盛頓29日專電

有報導指中國國家主席習近平有意施壓川普，要求美國一改傳統立場，正式表態反對台獨。美國國務院今天回應，對台灣的立場不變；反對任何一方片面改變現狀。中國的行動持續對台海和平構成最大威脅。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）27日報導，習近平不再滿足於拜登政府時期「美國不支持台獨」的表述，計劃在美國總統川普（Donald Trump）對與中國達成經濟協議展現興趣之際，要求川普正式表態「反對台獨」。

對此，一名國務院發言人今天對中央社表示，美國對台灣的立場沒有改變，「我們仍然堅持一中政策，其依據是台灣關係法、美中三個聯合公報，以及對台灣的六項保證」。美國致力維護台海和平與穩定。

這名發言人也說，美方一貫表明，反對任何一方片面改變現狀。中國的行動持續構成對台海和平與穩定的單一最大威脅（single greatest threat）。

華爾街日報指出，對習近平來說，「不支持」與「反對」台灣獨立之間的差異，並非語言遊戲。若美方做出「反對」的表態，這將代表美國從原本的中立立場，轉變為與北京立場一致、反對台灣主權的明確態度，這不僅會影響台海局勢，也可能進一步鞏固習近平在國內的權力基礎。

知情人士透露，習近平認為他可以說服川普在台灣議題上改變立場，因為北京認為川普急於達成美中經濟協議。

報導稱，川普與習近平計劃在即將於韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上會晤，後續還有可能在2026年初由川普訪問北京，以及同年12月習近平訪美。

不過，知情人士指出，這些接觸仍屬初步安排，因為川普是否會前往中國，還取決於北京在貿易問題上的配合，以及在遏制芬太尼原料流入方面的合作意願。

根據報導，預期習近平將在與川普的每次會面中，都不放棄推動美方明確反對台獨。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻表示，「美國在台灣議題上的政策不會一夜之間改變」，「但中國會持續、反覆地推動自己的立場，藉此一點一點推進，並逐步削弱台灣對美國承諾的信心」。

美國 對台 川普 習近平

